Реконструкція доріг у Львові – вигідний бізнес, чи пастка для підприємців?

Із кінця 2017 року у Львові триває резонансна справа щодо, начебто, розтрати 8 мільйонів бюджетних коштів, виділених на реконструкцію доріг. Навколо цієї історії поширюється велика кількості пліток та суперечливої інформації.

24 квітня 2018 року у Франківському районному суді м. Львова відбулось чергове судове засідання в кримінальній справі.

Своїм баченням ситуації поділився і фігурант справи Андрій Кухтицький – колишній директор ТзОВ «Гарантспецбуд-Захіл» – підприємства, що виконувало вищезгадані будівельні роботи.

«ТзОВ «Гарантспецбуд-Захід», директором якого я був до кінця першого кварталу 2017 року включно, маючи великий досвід у здійсненні реконструкцій доріг у Львівській області та поза її межами, приймало участь у державних закупівлях, чесно конкуруючи з іншими учасниками. Завдяки немалій кількості успішно завершених та зданих об’єктів, користуючись доброю репутацією та запропонувавши найвигіднішу ціну, у 2016 році ми виграли тендер на закупівлю робіт з «Реконструкція вул. І. Котляревського (від вул. Генерала Т. Чупринки до вул. І. Нечуя-Левицького) і вул. І. Нечуя-Левицького (від вул. І. Котляревського до вул. Академіка А. Сахарова).

Проте, як виявилось згодом, своєю перемогою ми дуже образили керівника одного з підприємств, оскільки за старою звичкою саме він претендував на роль виконавця частини цих будівельних робіт, вважаючи себе монополістом на ринку гідроізоляції», – згадує Андрій Кухтицький.

«Спочатку нам наполегливо пропонували взяти цього учасника на субпідряд, але після об’єктивної відмови так звана «конкуренція» перейшла у зовсім іншу площину.

Під час виконання будівельних робіт на об’єкт стали частенько навідуватись представники різних відомств, які намагались неформально порозмовляти з працівниками ТзОВ «Гарантспецбуд-Захід» та натякали на великі збитки, які ми ніби то завдали вищезгаданою відмовою.

Повне ігнорування нами подібних натяків та продовження виконання будівельних робіт власними силами призвело до ситуації, яка склалась сьогодні.

З’явились акти контрольних обмірів, які повністю суперечили раніше складеним та містили «інформацію» щодо неповного виконання нами як підрядником обсягів робіт, відкрилось кримінальне провадження щодо привласнення та розтрати бюджетних коштів у особливо великих розмірах під час виконання будівельних робіт бо даному об’єкту.

Але будучи впевненими у власній правоті, ми прийняли тверде рішення відстояти свою позицію у правовому полі, а тому вже на початку цього року мені та іншим відповідальним особам вручено недоведені обвинувальні акти, та скеровано справу до розгляду Франківським районним судом м. Львова», – повідомив Кухтицький.

«Проте, потенційний субпідрядник, якому ми ніби то перейшли дорогу, на тому не зупинився, та розпочав активно дискредитовувати мене та підприємство, яке я зараз очолюю, всіляко підтримуючи поширення недостовірної інформації у місцевих ЗМІ. Окрім цього, як вбачається з матеріалів справи, посадові особи цього підприємства мають намір давати свідчення проти мене в суді.

Ось такі «конкуренти» постійно нагадують нам, в яких умовах ми повинні здійснювати свою підприємницьку діяльність», – з посмішкою говорить колишній директор підприємства – підрядника.

«На жаль, такі реалії мають місце, але я маю твердий намір боротись в суді, та довести усю абсурдність даної кримінальної справи», – завершив розмову Андрій Кухтицький.

Нагадаємо, що у березні 2017 року начальник управління інженерного господарства Львівської міської ради Олександр Одинець коментував цю ситуацію так:

«Реконструкція вул. Котляревського та Нечуя-Левицького ще не завершена. Цього року там все будуть доробляти. Фінальні акти виконаних робіт ще не підписані, їх ще не складали. Тому будь-які недоліки, які виникли після зимового періоду і виникатимуть надалі до моменту остаточного завершення робіт, а також в межах гарантійного терміну, звичайно, виправить підрядник».

«Якщо там є якісь недоліки, то все буде виправлено за кошти підрядника, який виконує роботи.», – наголошував тоді Одинець, зазначивши, що роботи будуть завершені до двох місяців.

«Проте, у органу досудового слідства було своє бачення щодо завершення будівельних робіт по об’єкту на той час. З квітня 2017 року нашу роботу на цьому об’єкті фактично було заблоковано», – прокоментував Андрій Кухтицький.

Сьогодні Андрій Кухтицький очолює інше підприємство – ТОВ «Гарантспецбуд ЛТД», на рахунку якого за період 2016 -2017 років понад 70 реконструйованих вулиць лише у м. Львові, та понад 30 завершених об’єктів у Львівській, Волинській, Закарпатській, Івано-Франківській, Харківській та Сумській областях.