З початку року у Львівській області 32 людини захворіли на гепатит В: як вберегтися?

Вірусний гепатит В відноситься до імунокерованих інфекцій, а саме захворювання є актуальною соціальною проблемою сучасної медицини. Щеплення проти даної інфекції відносяться до обов’язкових та затверджені діючим Календарем профілактичних щеплень. Гепатит В захворювання вірусної етіології, характеризується значним поширенням, важким перебігом, ускладненнями з переважним ураженням печінки. Про це повідомляє Львівський обласний лабораторний центр МОЗ.

У Львівській області з початку року зареєстровано 32 випадки цієї інфекції проти 29 за аналогічний період минулого року.

Статистика свідчить, що в середньому, кожна дванадцята людина в світі є носієм вірусу гепатиту В, проте рівень обізнаності людей про це захворювання є вкрай низьким. Гепатит B передається при порушенні цілісності шкірних покривів, статевим шляхом, під час пологів, хірургічним шляхом, під час переливання крові та її компонентів, внаслідок використання нестерильних інструментів та виробів медичного призначення, під час пірсингу, татуювання, через засоби для дотримання особистої гігієни – зубні щітки, манікюрні набори, станки для гоління, ножиці. Часто цією недугою хворіють ін’єкційні наркомани.

Захворювання може проявлятися збільшенням печінки, болем у правому підребер’ї, відчуттям важкості у цій ділянці, жовтяницею та свербінням шкіри, підвищенням температури тіла, нудотою, блювотою, потемнінням сечі та знебарвленням випорожнень, зниженням працездатності. Гепатит В може перебігати безсимптомно або із слабко вираженою симптоматикою, тоді людина не підозрює про наявність у неї захворювання і продовжує розповсюджувати вірус.

Щоб уникнути інфікування вірусним гепатитом В необхідно: в побуті використовувати індивідуальні засоби особистої гігієни, уникати травмувань. Під час отримання медичної допомоги у медичних закладах, косметологічних процедур у салонах необхідно звертати увагу на загальний санітарний стан приміщень, наявність стерильних одноразових виробів медичного призначення, стерильного інструментарію, дезінфікуючих засобів для обробки рук та стерильних одноразових медичних рукавичок у медичного персоналу.

З метою профілактики статевого шляху передачі інфекції необхідно використовувати презервативи. Уникати випадкових статевих стосунків. Попередження професійних заражень серед медиків у закладах охорони здоров’я досягають чітким дотриманням правил протиепідемічного режиму, особливо у гемодіалізних, хірургічних, гінекологічних, пологових, стоматологічних відділеннях, у лабораторіях де медичний персонал контактує з кров’ю. При виконанні будь-яких парентеральних втручаннях та маніпуляціях необхідно використовувати гумові медичні рукавички. Єдиним ефективним засобом профілактики вірусного гепатиту В є вакцинація.

Пам’ятайте, захворювання легше попередити ніж лікувати його наслідки. При перших симптомах захворювання викликайте лікаря або звертайтесь до ЗОЗ. До приїзду швидкої медичної допомоги хворого слід ізолювати від оточуючих.

В Державній установі «Львівський ОЛЦ МОЗ України», що знаходиться за адресою : м.Львів, вул. Круп’ярська, 27, тел.276-86-90 на договірній основі можна провести вірусологічні діагностичні дослідження на наявність захворювання гепатитами В і С. Вартість досліджень затверджена Постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2003р. №1351, зі змінами внесеними у 2006 році Постановою Кабінету Міністрів України від 11.05.2006 року№662.