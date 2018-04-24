У Львові спалили наркотиків на 50 мільйонів гривень

У Львові спалили рекордну партію наркотиків на 50 мільйонів гривень. Знищення дурману відбулося у подвір’ї слідчого відділу управління СБУ у Львівській області відбулося, передає кореспондент Дивись.info.

Марихуану на 50 млн грн конфіскували на пункті пропуску Рава-Руська, ще у 2014 році.

«Ця історія розпочалася у серпні 2014 року, коли на пункті пропуску Рава-Руська громадянин України намагався ввезти 257 кілограмів марихуани. Наркотики були розфасовані у 137 пластикових пакети і знаходилися у спеціально обладнаному тайнику – подвійному дні автомобіля Mercedes Sprinter. Наркотики знайшов службовий собака. Це була спільна операція прикордонників митників та СБУ. Потім тривали суди і в результаті цей громадянин був засуджений за двома статтями – «контрабанда наркотиків» та «незаконне виготовлення, придбання або збут наркотиків. Він отримав 10 років ув’язнення з конфіскацією майна. Апеляційний суд залишив вирок у силі. Зараз за рішенням суду ми спалюємо ці наркотики», – розповів речник управління СБУ у Львівській області Олександр Олександров.

За його словами, за останні роки це рекордна партія наркотиків.

«За останні роки це рекордна кількість. Вартість партії близько 50 млн.грн. Це досить велика партія, тобто СБУ перекрила один з каналів постачання наркотиків в Україну. У вересні минулого року ми затримали партію де було 60 кг канабісу. Менші партії затримуємо частіше», – додав речник СБУ.

Фото: Дивись.info