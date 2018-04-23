У Новояворівський районній лікарні запрацював онлайн-запис до лікаря

У Новояворівський районній лікарні №1 в пілотному режимі почала працювати система електронного запису до лікарів. Про це повідомляє прес-служба проекту «Поліклініка без черг».

«Поліклініка без черг» забезпечує можливість онлайн-запису до лікаря. Пацієнтам більше не потрібно витрачати час на вистоювання у чергах. Медичне керівництво отримало ефективний інструмент для оперативного управління завантаженням спеціалістів.

«Місто в нас молоде, має приблизно 10 тис. дитячого населення і багато батьків віком до 30 років, отже не дивно, що саме вони перші запропонували підключитися до системи, – говорить Степан Олійович, заступник головного лікаря з охорони материнства і дитинства Новояворівської районної лікарні №1. Треба також зазначити, що система передбачає не тільки онлайн-запис. Вона покращує якість лікування загалом, оскільки за допомогою цього сервісу лікар може керувати своїм графіком, оперативно направляти хворих до вузкопрофільних спеціалістів тощо».

«Звісно, батьки турбуються перш за все про якість медичної допомоги, яку отримують їхні діти, – говорить мешканка міста і мама Зоряна Тучапець. – Але це також молоді активні люди, які хочуть ефективно витрачати свій час, а не стояти в чергах. Ми були готові до нововведень».

Система управління пацієтопотоком – один з базових елементів реалізації електронної системи охорони здоров’я eHealth. Зокрема, за допомогою системи можна заключати електронні декларації лікарів і пацієнтів. Керівництво лікарні зазначає, що наразі всі лікарі закладу мають електронний ключ, і перші договори з пацієнтами вже почали укладатися.

«Ініціаторами підключення до системи все частіше стає місцева громада, бо люди розуміють, що вони особисто можуть впливати на умови свого життя, робити їх більш комфортними, – розповідає керівник проекту «Поліклініка без черг» Артур Верба. – Медичні заклади реагують на це позитивно, адже впровадження системи також допомагає впорядкувати їхню роботу, автоматизувати щоденні процеси, збалансувати навантаження на персонал».

Сервіс онлайн-запису до лікаря доступний для використання 24/7 на сайті https://newmedicine.com.ua/. Для початку процесу запису треба увійти в меню «Записатись до лікаря». Сервіс запропонує ввести номер телефону та інші персональні дані, які потрібні для реєстрації в системі. Для запису до лікаря необхідно вибрати медичний заклад, фах спеціаліста, послугу, дату та час прийому. Після успішно виконаних кроків система генерує талон з номером, який можна роздрукувати. Талон дублюється SMS-повідомленням.

Довідка

«Поліклініка без черг» (newmedicine.com.ua) – система контролю та управління потоком пацієнтів.

Мета проекту – подолання застарілої організації пацієнтопотоку в державних поліклініках та медичних закладах. Рішення передбачає комплексне використання IT- інструментів: введення електронної черги у закладі, онлайн-запис на консультації та прийоми, логістична взаємодія лікарів, спеціалістів, діагностичних центрів та лабораторій між собою задля комфорту пацієнта.

На сьогодні система працює вже в 11 областях України: Київській, Одеській, Сумській, Волинській, Чернігівській, Черкаській, Миколаївській, Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Львівській.

На сьогодні вже близько 16 000 пацієнтів щомісяця користуються електронним сервісом «Поліклініка без черг», що у загальному підсумку дозволяє їм економити близько 20 років свого життя.