На Дрогобиччині поховали учасника АТО, який загинув у Польщі

У Медвежі, що на Дрогобиччині, попрощалися з учасником АТО Денисом Лучищаком. Про це повідомила Дрогобицька районна державна адміністрація.

«Денис Лучищак був призваний на строкову військову службу восени у 2013 році. Продовжив службу за контрактом у зоні бойових дій на Сході України у військах протиповітряної оборони. Демобілізувався у 2016 році. Займався волонтерською діяльністю – допомагав дітям, хворим на ДЦП та хворобу Дауна у громадській організації «Надія» у Дрогобичі», – йдеться у повідомленні.

Також зазначається, у березні цього року виїхав на роботу у Польщу, де трагічно загинув 26 березня.