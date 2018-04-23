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На Дрогобиччині поховали учасника АТО, який загинув у Польщі

Юлія Шпак

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У Медвежі, що на Дрогобиччині, попрощалися з учасником АТО Денисом Лучищаком. Про це повідомила Дрогобицька районна державна адміністрація.

 

«Денис Лучищак був призваний на строкову військову службу восени у 2013 році. Продовжив службу за контрактом у зоні бойових дій на Сході України у військах протиповітряної оборони. Демобілізувався у 2016 році. Займався волонтерською діяльністю – допомагав дітям, хворим на ДЦП та хворобу Дауна у громадській організації «Надія» у Дрогобичі», – йдеться у повідомленні.

Також зазначається, у березні цього року виїхав на роботу у Польщу, де трагічно загинув 26 березня.

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