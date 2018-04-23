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Львівські «Карпати» здобули четверту перемогу поспіль в УПЛ

Юлія Шпак

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У 28 турі УПЛ львівські «Карпати» виявилися сильнішими за донецький «Олімпік». Матч завершився з рахунком 0:2 на користь львівських «левів». Про це пише Футбол 24.

 

«Карпати» краще виглядали протягом всього матчу. У середині першого тайму Швед скористався пасом Карраскаля, вийшов на ударну позицію та відкрив рахунок у зустрічі. Перед перервою Мар’ян міг оформити дубль, але не реалізував пенальті.

На старті другого тайму «Олімпік» провів дві заміни та почав активніше йти вперед. Втім, «Карпати» без особливих труднощів захистили власні володіння, а потім закріпили перевагу. Карраскаль підстеріг помилку донеччан, вирвався один на один з голкіпером і переграв його.

«Олімпік» намагався хоча б скоротити відставання, але ближчими до гола все одно були гості – Артем Кичак неодноразово рятував свою команду. Водночас потрібно відзначити неймовірний сейв Шевченка на останніх хвилинах. До фінального свистка рахунок не змінився. Львів’яни здобули 4 поспіль перемогу, а донеччани продовжили безвиграшну серію до 5 турів.

Завдяки цьому успіху «Карпати» набрали 32 очки та відірвалися від небезпечної зони на 5 пунктів. «Олімпік» має на один заліковий бал більше.

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