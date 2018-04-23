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«Кажани» вдома змагатимуться з «Локомотивом» за звання чемпіонів

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Завтра, 24 квітня, у Львові відбудеться матч фіналу плей-офф Чемпіонату України з волейболу серед чоловічих команд Суперліги. На майданчику палацу спорту «Галичина» у волейбольному поєдинку зійдуться найсильніші волейбольні клуби України – львівський ВК «Барком-Кажани» та харківський «Локомотив». Про це Льлвівському порталу повідомили у прес-службі ВК «Барком-Кажани».

 

Цікаво, що львівські «кажани» вперше так близько від перемоги у Чемпіонаті. Тож волейбольний клуб «Барком-Кажани» просить львів’ян підтримати свою команду та прийти на гру. Щоб разом зробити Львів волейбольною столицею України. Крім того, у рамках волейбольних ігор – спеціальна святкова програма та розіграш волейбольної лотереї. Початок гри – о 19.00 годині.

У випадку програшу «кажанів», ще один матч у Львові може відбутись 25 квітня о 18.00 годині.

Квитки вже у продажу.

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