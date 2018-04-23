Біля «Арени Львів» фани «Динамо» побили водія маршрутки

У Львові на водія маршрутки №3а напали фанати ФК «Динамо» і побили його. Про це на своїй сторінці у Facebook написав керівник «Варти 1», працівник поліції Ігор Зінкевич.

Додамо, що вчора на «Арені Львів» проходив матч між ФК «Верес» (Рівне) та ФК «Динамо».

«На вул. Стрийська біля «Кінг Кросу» на водія автобуса №3а напали невідомі особи і побили його. Наразі затримано близько двадцять фанатів «Динамо», які, ймовірно, до цього причетні», – написав він.

Як повідомив директор АТП-1 Орест Хамула, вчора трапився неприємний інцидент – на кінцевій зупинці біля ТЦ «Кінг Крос Леополіс» побили водія маршруту №3А. Водія забрали у міську 8-му клінічну лікарню, після надання медичної допомоги, відпустили додому. За цим фактом працює поліція, інформує прес-служба мерії.

«Інцидент трапився після матчу на стадіоні біля «Ашану». Водій здійснював посадку пасажирів. Група вболівальників, ймовірно, у нетверезому стані підійшла до автобуса №3А та почала виламувати двері. Водій вийшов до них, зробив зауваження. Молоді люди побили водія, розбили ніс. Його госпіталізували у 8-му лікарню, надали медичну допомогу та відпустили додому. Завтра водій буде у нас та розповість деталі інциденту. Звичайно, викликали поліцію. Очікуємо, що цих хуліганів буде знайдено та притягнено до відповідальності», – розповів Орест Хамула.

Як своєю чергою поінформували у прес-службі ГУ НП у Львівській області, футбольні фанати після закінчення матчу самовільно відчинили двері в маршрутку №3-а, яка стояла на кінцевій зупинці, і під час конфлікту з водієм побили його.

Водія, 47-річного львів’янина, із тілесними ушкодженнями доставлено у лікарню.

Наразі восьмеро осіб перебувають у Пустомитівському відділі поліції. Усі вони – мешканці Києва віком 18-21 років.

Правоохоронці встановлюють обставини події, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Фото: Facebook-сторінка Ігоря Зінкевича