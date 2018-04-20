ОСТАННІ НОВИНИ

За рік у СІЗО померло понад 500 бранців

Омелян Шевчук

|

Торік в українських закладах пенітенціарної системи померли понад 500 осіб. Про це повідомив заступник міністра юстиції Денис Чернишов під час прес-конференції в Укрінформі.

 

«По системі (пенітенціарної системи – ред.) минулого року померло понад 500 осіб. Цього року статистика дещо поліпшилася. Тобто кількість померлих порівняно з 2017 роком за той же період скоротилася майже на 30 осіб. Це непоганий показник, але це не значить, що ми повинні зупинятися чи заспокоюватися на такій статистиці», – зазначив Чернишов.

Він зауважив, що кожен випадок смерті окремо розслідується.

Водночас начальник управління нагляду за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних провадженнях та інших заходів примусового характеру у місцях несвободи Генеральної прокуратури України В’ячеслав Свірець зауважив, що станом на 20 квітня в установах пенітенціарної системи померла 151 особа, а за аналогічний період 2017 року – 181 особа.

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Чому «АТБ» оновлює мережу?
Олександра ВОШИЦЬКА
Чому «АТБ» оновлює мережу?

Найвідоміша українська мережа продуктових маркетів працює як європейські лідери… Не так багато часу пройшло з тог...

Введення е-квитка у 2019 році: все, що потрібно знати львів’янам
Наталя ДУЛЯБА
Введення е-квитка у 2019 році: все, що потрібно знати львів’янам

1 вересня 2019 року у Львові розпочнуть тестову експлуатацію системи електронного квитка у громадському транспорті. Льві...

Злочин чи підстава. Як на керівника «Супутника» повісили клеймо хабарника
Соломія ГОЛОВІНА
Злочин чи підстава. Як на керівника «Супутника» повісили клеймо хабарника

Напередодні Великодніх свят громадськість Львова зворохобило звинувачення керівника мистецько-культурного центру «Супутн...

Співвласники «АТБ»: «Ми наповнюємо бюджет країни, з якого потім виплачують пенсії та зарплати»
Петро АДАМЕНКО
Співвласники «АТБ»: «Ми наповнюємо бюджет країни, з якого потім виплачують пенсії та зарплати»

Сьогодні в нашій країні «АТБ-маркет» відомий чи не кожному громадянину. Це найбільша вітчизняна торговельна мережа, яка ...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...