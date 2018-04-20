За рік у СІЗО померло понад 500 бранців

Торік в українських закладах пенітенціарної системи померли понад 500 осіб. Про це повідомив заступник міністра юстиції Денис Чернишов під час прес-конференції в Укрінформі.

«По системі (пенітенціарної системи – ред.) минулого року померло понад 500 осіб. Цього року статистика дещо поліпшилася. Тобто кількість померлих порівняно з 2017 роком за той же період скоротилася майже на 30 осіб. Це непоганий показник, але це не значить, що ми повинні зупинятися чи заспокоюватися на такій статистиці», – зазначив Чернишов.

Він зауважив, що кожен випадок смерті окремо розслідується.

Водночас начальник управління нагляду за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних провадженнях та інших заходів примусового характеру у місцях несвободи Генеральної прокуратури України В’ячеслав Свірець зауважив, що станом на 20 квітня в установах пенітенціарної системи померла 151 особа, а за аналогічний період 2017 року – 181 особа.