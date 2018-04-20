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Які вулиці Львова сьогодні будуть без світла?

Юлія Шпак

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Через чистку траси повітряної лінії та поточний ремонт обладнання сьогодні, 20 квітня, без електроенергії будуть 13 вулиць Львова. Про це повідомляє «Гаряча лінія міста Львова».

 

Так, до 16:00 години без електрики будуть:

  • вул.Копача І – Всі будинки
  • вул.Пташина – Всі будинки
  • вул.Сулими І – Всі будинки
  • вул.Терлецького О – Всі будинки
  • вул.Заболотівська – Всі будинки
  • вул.Кузнярівка – Всі будинки
  • вул.Машиністів – Всі будинки
  • вул.Олесницького Є – Всі будинки

До 17:00 години без електропостачання будуть

  • вул.Вулецька – Всі будинки
  • вул.Зелена – Всі будинки
  • вул.Простора – Всі будинки
  • вул.Вербова – Всі будинки
  • вул.Львівська – Всі будинки

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