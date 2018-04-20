Які вулиці Львова сьогодні будуть без світла?

Через чистку траси повітряної лінії та поточний ремонт обладнання сьогодні, 20 квітня, без електроенергії будуть 13 вулиць Львова. Про це повідомляє «Гаряча лінія міста Львова».
Так, до 16:00 години без електрики будуть:
- вул.Копача І – Всі будинки
- вул.Пташина – Всі будинки
- вул.Сулими І – Всі будинки
- вул.Терлецького О – Всі будинки
- вул.Заболотівська – Всі будинки
- вул.Кузнярівка – Всі будинки
- вул.Машиністів – Всі будинки
- вул.Олесницького Є – Всі будинки
До 17:00 години без електропостачання будуть
- вул.Вулецька – Всі будинки
- вул.Зелена – Всі будинки
- вул.Простора – Всі будинки
- вул.Вербова – Всі будинки
- вул.Львівська – Всі будинки
Юлія Шпак