ОСТАННІ НОВИНИ

Цінність громадянства України істотно зросла, – дослідження

Омелян Шевчук

|

Україна за рік піднялася з 99-го на 80-е місце в Індексі громадянств світу, потрапивши до трійки країн з найпомітнішим зростанням цінності громадянства. Про це ЕП із посиланням на пише Liga.net.

 

Творці Індексу громадянств світу (The Henley & Partners – Kochenov Quality of Nationality Index, QNI) дали оцінку 209 громадянств світу і ранжирували їх за різними показниками за період з 2013 по 2017 рік.

У 2017 році, вперше за останні п’ять років, перше місце дісталося Франції (81,7%). Німеччина – лідер минулорічних рейтингів – опустилася на друге місце (81,6%).

Країни в першій десятці індексу практично не змінилися: Ісландія, Данія, Нідерланди, Норвегія, Швеція, Фінляндія, Італія, Ірландія, Швейцарія, Австрія. Єдина зміна – Ірландія замінила в десятці лідерів Іспанію, яка перемістилася на 11-е місце. Замикають список Афганістан (14,6%) і Сомалі (13,4%).

Україна за рік піднялася з 99-го на 80-е місце, потрапивши до трійки країн з найпомітнішим зростанням цінності громадянства. У 2017 році українське громадянство отримало 36,1%, що на 6,4% вище, ніж в торішньому рейтингу.

Основна причина такого зростання – введення безвізового режиму з країнами Шенгенської зони 11 червня 2017 року. Кількість країн з безвізовим в’їздом для українців за рік збільшилася з 81 до 115 країн.

Творці індексу стверджують, що Україна могла б займати ще більш високі позиції в рейтингу, якби не геополітичні питання. Позиція країни в індексі п’ять років тому була краще, ніж зараз, – 74-е місце в 2013 році і 78-е місце в 2014 році. Збройний конфлікт в Україні, що почався на початку 2014 року, триває, що істотно погіршує показники держави в категорії «Громадський порядок і стабільність».

Поліпшення показників в категорії «Безвізовий доступ для тимчасових поїздок» допомогло компенсувати втрату позицій в рейтингу за останні роки, хоча країна все ще не досягла рівня п’ятирічної давності.

Як відзначають автори індексу, країни, в яких можна отримати громадянство через інвестиції в економіку країни, традиційно займають високі позиції в рейтингу.

Серед них найбільшою цінністю володіє громадянство Австрії (10-е місце з показником 78,9%). Мальта займає 23-е місце з показником 74,9%, за ними розташувався Кіпр з показником 73,3%. Серед карибських країн з інвестиційними програмами найвище місце в рейтингу займає Антигуа і Барбуда – 56-е місце (41,9%).

QNI – перший рейтинг, який враховує як внутрішні чинники (масштаб економіки, розвиток людського потенціалу, громадський порядок і стабільність), так і зовнішні (безвізовий доступ для тимчасових поїздок і можливість безвізового проживання і роботи в інших країнах), що впливають на якісні показники того чи іншого громадянства.

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Чому «АТБ» оновлює мережу?
Олександра ВОШИЦЬКА
Чому «АТБ» оновлює мережу?

Найвідоміша українська мережа продуктових маркетів працює як європейські лідери… Не так багато часу пройшло з тог...

Введення е-квитка у 2019 році: все, що потрібно знати львів’янам
Наталя ДУЛЯБА
Введення е-квитка у 2019 році: все, що потрібно знати львів’янам

1 вересня 2019 року у Львові розпочнуть тестову експлуатацію системи електронного квитка у громадському транспорті. Льві...

Злочин чи підстава. Як на керівника «Супутника» повісили клеймо хабарника
Соломія ГОЛОВІНА
Злочин чи підстава. Як на керівника «Супутника» повісили клеймо хабарника

Напередодні Великодніх свят громадськість Львова зворохобило звинувачення керівника мистецько-культурного центру «Супутн...

Співвласники «АТБ»: «Ми наповнюємо бюджет країни, з якого потім виплачують пенсії та зарплати»
Петро АДАМЕНКО
Співвласники «АТБ»: «Ми наповнюємо бюджет країни, з якого потім виплачують пенсії та зарплати»

Сьогодні в нашій країні «АТБ-маркет» відомий чи не кожному громадянину. Це найбільша вітчизняна торговельна мережа, яка ...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...