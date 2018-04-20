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Минулої доби ворог поранив двох українських захисників

Юлія Шпак

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Минулої доби російсько-окупаційні війська 35 разів обстрілювали позиції Збройних Сил України. Агресор знову застосував заборонене Мінськими угодами озброєння. Внаслідок ворожого вогню двоє українських захисників отримали поранення. Наших воїнів доправлено до лікувальних закладів та надано необхідну медичну допомогу. Про це повідомляє пресс-центр штабу АТО.

 

Зокрема на Донецькому напрямку із заборонених 120 мм мінометів бойовики вели вогонь по наших укріпленнях в Пісках та Опитному. Також в районів Пісків та Авдіївки наші воїни обстріляні з мінометів калібру 82 мм. З гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї вогонь вівся по українських опорних пунктах поблизу Шахти «Бутівка», Водяного, Авдіївки, Лебединського і Кам’янки. Крім цього, стрілецьку зброю окупанти застосували неподалік Мар’їнки, Піщевика та Гнутового.

На Луганському напрямку з гранатометів агресор відкривав вогонь по українських позиціях в районі населених пунктів Станиця Луганська, Травневе та Артема.

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