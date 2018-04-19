З понеділка Перша комунальна ветеринарна клініка ЛКП «Лев» працюватиме цілодобово

З понеділка, 23 квітня, Перша Комунальна Ветеринарна Клініка (ПКВК), що діє на базі Львівського комунального підприємства «Лев», переходить на цілодобовий режим роботи. Такий графік забезпечить надання першої невідкладної допомоги господарським та безпритульним тваринам 24 години на добу 7 днів на тиждень, а також повноцінний амбулаторний догляд за чотирилапими пацієнтами. Про це повідомляють на сайті ЛКП «Лев».

«Йдеться про цілодобову роботу клініки, аби не припиняти надання необхідної медичної допомоги нашим підопічним. Ловці та інший персонал ЛКП «Лев» надалі продовжить працювати за звичним графіком – з 8:00 до 20:00. Проте у медичній частині ми бачимо потребу змін у режимі, адже ургентні випадки, ДТП, травми та інші прикрі ситуації, на превеликий жаль, трапляються з домашніми та безпритульними чотирилапими й у нічний час», – пояснила директор ЛКП «Лев» Оксана Кошак.

Клініка ЛКП «Лев» облаштована кабінетами терапії та хірургії, лабораторією, рентген кабінетом, стаціонарним та інфекційним відділенням, де під постійним наглядом ветеринарів перебувають пацієнти. В роботі клініка використовує сучасне обладнання, на якому ветеринарні лікарі проводять діагностичні процедури, а саме: біохімічний аналіз, гемолітичний аналіз (крові), ультразвукову діагностику, електрокардіограму (діагностика серця), рентген діагностику, стоматологічні послуги, остеосинтез та інше.

Клініка спеціалізується на стерилізації, кастрації собак та котів, має висококваліфікованих та досвідчених хірургів у цій сфері, які щоденно роблять по декілька операцій. Окрема увага приділяється чистоті та дезінфекції приміщень, налагоджено інфекційний контроль, згідно з європейськими нормами. Усі хірургічні інструменти стерилізуються в автоклаві, що забезпечує їхню стовідсоткову стерильність. Приміщення облаштовано вентиляційними системами, відбувається постійна дезінфекція повітря бактерицидними лампами. Онлайн-трансляція з відеокамер, яка відкрита з постійним доступом в інтернеті, дозволяє власникам тварин віддалено спостерігати за ходом лікування.

Кошти, які надходять за обслуговування господарських тварин у Першій Комунальній Ветеринарній Клініці, ЛКП «Лев» скеровує на допомогу безпритульним собакам та котикам. З розцінками Першої Комунальної Ветеринарної Клініки ви можете ознайомитись за посиланням.

Наші контакти: Львів, вул. Промислова, 56; тел.: (068) 535-45-45; lkplev@gmail.com.

Зараз ЛКП «Лев» працює щодня без вихідних з 8:00 до 20:00 як ветеринарно-стерилізаційний центр для безпритульних тварин, Центр адопції (всиновлення) чотирилапих та клініка для безпритульних тварин і домашніх улюбленців.