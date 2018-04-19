У Львові невідомий знову повідомив про замінування трьох бізнес-центрів

На електронну пошту управління надійшло повідомлення про замінування трьох бізнес-центрів у Львові. Про це повідомив повідомив начальник управління безпеки міста Юрій Діль, передає прес-служба ЛМР.

Управління безпеки міста повідомило поліцію та Службу безпеки України. Зараз на місцях подій працюють відповідні служби, людей евакуйовують.

Зокрема, повідомлено про замінування:

– Бізнес-центру «Таурус» на вул. Героїв УПА 73;

– Бізнес-центру «Український капітал» на вул. Промисловій 52;

– Бізнес-центру «Lemberg» на вул. Б. Хмельницького, 176.

Варто зазначити, що це вже вчетверте повідомляють про замінування цих трьох бізнес-центрів.