Кліщі наступають. Чим вони небезпечні та як вберегтись від укусів членистоногих

В Україні розпочався весняний сезон кліщів. Ці невеликі створіння можуть переносити збудників як вірусних, так і бактеріальних захворювань. Тому МОЗ нагадує, як захиститись від укусів кліщів під час прогулянки у парку чи пікніку у лісі і що робити, якщо виявили кліща на шкірі.

ЯК ВБЕРЕГТИСЯ ВІД КЛІЩІВ

Ось кілька порад, які допоможуть уникнути укусів кліщів:

Подбайте про відповідний одяг. Обов’язково одягніть кепку, панамку, косинку тощо. Бажано одягати світлий однотонний одяг з довгими рукавами, який щільно прилягає до тіла – так легше буде помітити кліщів і зменшить ризик укусів кліщів. Кожні 2 години прогулянки оглядайте себе і дітей, аби виявити кліщів. Особливо ретельно обстежуйте ділянки тіла, покриті волоссям. Місце для привалів на природі звільняйте від сухої трави, гілок, хмизу в радіусі 20-25 м. При поверненні додому, відразу змініть і ретельно огляньте одяг, виперіть та випрасуйте його. Найчастіше кліщі чіпляються до одягу людини, тому можуть присмоктуватись не лише під час перебування на природі, а й згодом, перекочувавши із одягу. Не варто залишати цей одяг біля ліжка чи спати у ньому. Витрушування одягу не рятує від кліщів. Перевірте речі, які принесли з прогулянки (підстилки, сумки тощо). Якщо на природу брали домашнього улюбленця – його також слід оглянути на наявність кліщів. Використовуйте для захисту від кліщів спеціальні засоби, найчастіше це – аерозолі, які відлякують кліщів. Використовуйте їх перед прогулянкою. Зверніть увагу на тривалість дії засобу. При необхідності – скористайтеся повторно, якщо мине час дії, як вказано в інструкції.

ЯК ВИЯВИТИ УКУС КЛІЩА

Кліщ присмоктується протягом 15-20 хвилин, в цей час виділяючи анестезуючу рідину, що робить укус практично безболісним. Лише згодом, як правило, через кілька годин виникає відчуття болю або дискомфорт на місці укусу.

Кліщ може триматися на тілі людини або тварини до 12 діб. Дорослих кліщів, що присмокталися, найчастіше помічають через 2-3 дні: на місці укусу з’являються припухлість, свербіж, почервоніння, а сам кліщ збільшується у розмірах. Також кусають і можуть бути небезпечними навіть маленькі кліщі – майже прозорі німфи (статевонезріла стадія кліща).

Кліщі присмоктуються до людини не лише під час перебування на природі. Вони можуть потрапити на на ваше тіло й через деякий час, після відвідування зеленої зони, якщо залишились на одязі чи речах. Кліщі можуть потрапити до житла із букетами квітів, собаками або іншими тваринами.

Якщо Ви виявили кліща на шкірі:

Негайно зверніться до найближчого травмпункту.

У кожному регіоні цілодобово працюють травмпункти, де кліща видалять, оброблять місце укусу та нададуть рекомендації щодо подальшого спостереження.

Якщо це неможливо, постарайтесь видалити його самостійно: повільно витягніть разом із хоботком, розхитуючи його пальцями, обгорнутими марлевою серветкою, пінцетом чи петлею з нитки, яку слід закріпити найближче до шкіри людини.

Після видалення кліща змастіть ранку антисептичним розчином. Якщо залишилася частина кліща, його видаляють стерильною голкою.

Видаленого кліща необхідно помістити на шматок вологої марлі у флакон, пробірку, інший чистий скляний посуд та щільно закрити кришку. За направленнями лікаря у лабораторній мережі проводяться лабораторні дослідження кліщів на наявність збудників бореліозу.

Ретельно вимийте руки з милом. Протягом двох тижнів щоденно вимірюйте температуру тіла, а в разі її підвищення чи виникнення почервоніння на шкірі – зверніться до лікаря.

ЯКІ ЗАХВОРЮВАННЯ МОЖУТЬ ВИКЛИКАТИ УКУСИ КЛІЩА

Не усі кліщі переносять збудників захворювання. Водночас, існують такі небезпечні захворювання як кліщовий бореліоз (хвороба Лайма), кліщовий вірусний енцефаліт, марсельська гарячка тощо.

Першим проявом хвороби Лайма є почервоніння на місці присмоктування кліща, головний біль, ломота у всьому тілі і млявість. Якщо не провести лікування на ранній стадії, хвороба може призвести до ураження різних органів: шкіри, суглобів, м’язів, нервової і серцево-судинної системи, і навіть до інвалідності. Ризик зараження залежить від тривалості присмоктування кліща: протягом доби вірогідність інфікування досить мала, а в кінці третьої доби наближається до 100%.

Кліщовий вірусний енцефаліт починається з головного болю, гарячки, нудоти, блювоти, порушення сну. При цьому захворюванні переважно уражається центральна нервова система, що може призвести до інвалідності, а в окремих випадках – до летальних наслідків. Вірус зберігається в організмі іксодового кліща, який може потрапити на ваше тіло із землі, кущів та високої трави. Заразитися можна не лише під час кровоссання кліща, але також якщо випадково його розчавити або розчесати місце укусу.

В Україні місцеві випадки кліщового вірусного енцефаліту серед людей раніше реєструвалися майже щорічно в АР Крим та Волинській області. За останні 5 років випадки захворювання реєструється спорадично.

Марсельською гарячкою людина може заразитися через укуси інфікованого південного собачого кліща, через кон’юнктиву очей, слизову оболонку носа, а також втираючи в шкіру інфікованих кліщів при розчухуванні. Випадки захворювання на марсельську гарячку в Україні реєструються в основному на території АР Крим.

Щорічно із укусами кліщів до закладів охорони здоров’я звертаються в середньому близько 20 тис людей.