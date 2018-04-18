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В Україні можуть скасувати жовтий сигнал світлофора

Юлія Шпак

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Кабінет Міністрів вивчає доцільність скасування жовтого сигналу світлофора у зв’язку з аварією 17 квітня у Кривому Розі, внаслідок якої вісім людей загинули та 21 травмовано. Відповідне доручення Кабмін дав на засіданні в середу, повідомляють Українські Новини.

 

Зокрема, Кабмін доручив Міністерству внутрішніх справ, Міністерству інфраструктури, Державному агентству автомобільних доріг «Укравтодор», Національній поліції, Державній службі з безпеки на транспорті «Укртрансбезпека» розглянути питання про скасування жовтого сигналу світлофора та в разі необхідності внести на розгляд уряду відповідний проект.

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