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Українська армія піднялась у рейтингу армій світу

Омелян Шевчук

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Україна посіла 29 місце у рейтингу найкращих армій світу за версією Global Firepower. Рейтинг опубліковано на сайті компанії, пише УП.

 

Міжнародна компанія Global Firepower, яка щорічно складає рейтинг найкращих армій світу, цього року помістила Україну на 29 місце із 136 країн.  Поруч із українською армією на 28 місці Греція, а на 30-му Чехія. Перше місце посіла армія США, друге – РФ, а третє – Китай.

Складаючи рейтинг, Global Firepower враховувала 55 індивідуальних чинників. За їхньою системою оцінювання, менші, але технологічно просунутіші, армії конкурують з більшими, але не такими розвинутими.

Рейтинг залежить не від загальної кількості зброї (хоча це фактор), а від різноманітності озброєнь у кількості, що забезпечує кращий баланс наявної зброї. Наприклад, стратегічна і тактична цінність наявності 100 мінних тральщиків в одній армії не дорівнює наявності 10 авіаносців у іншій.

Ядерний арсенал не враховувався, але країни, які його мають отримали бонусні бали. Країни з великою кількістю населення отримали вищі рейтинги, через наявність персоналу для підримки і війни, і промисловості.

Країни НАТО також отримали бонуси за рахунок теоретичного розподілу ресурсів, якщо один із учасників візьме участь у війні.

Як повідомлялось, 2017 року у рейтингу Global Firepower Україна посіла 30 місце.

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