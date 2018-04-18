У Чехії автобус з українцями потрапив у ДТП, є постраждалі

Автобус з громадянами України потрапив в дорожньо-транспортну пригоду в Чехії, за 100 кілометрів від України. Про це повідомляє УП із посиланням на dtp.kiev.ua.

Зазначається, що постраждали 8 осіб, проте їм не знадобилася госпіталізація.

«На трасі перекинувся причіп трактора. Колісна вісь полетіла в лобове скло автобуса із нашими співвітчизниками», – сказано в повідомленні.

За 10 хв із моменту аварії прибули чеські медики, які надали допомогу всім постраждалим.

До Чехії за українцями виїхав найближчий вільний автобус перевізника.