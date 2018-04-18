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Кількість загиблих у криворізькому ДТП зросла до 9 осіб

Омелян Шевчук

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Вранці 18 квітня помер один з постраждалих у страшній аварії у Кривому Розі, таким чином кількість загиблих зросла до 9 осіб. Про це УП повідомив речник Нацполіції Ярослав Тракало.

 

«Сьогодні вранці помер чоловік 1970 року народження, працівник ПАТ “Арселор Міттал Кривий Ріг”. Таким чином загиблих уже 9 осіб», – сказав він.

За словами Тракала, серед загиблих 6 чоловіків і 3 жінки. Особи всіх загиблих встановлені.

Водії інших двох транспортних засобів, що стали учасниками аварії, станом на сьогодні проходять у справі як свідки.

Раніше повідомлялося, що водію автомобіля Mazda оголосили про підозру у порушенні правил дорожнього руху, що призвело до загибелі кількох людей.

Вранці 17 квітня у Кривому Розі Дніпропетровської області сталася потужна автомобільна аварія, у результаті якої 8 людей загинули, більше 10 отримали травми.

Сталося зіткнення автомобіля Mazda, маршрутки і автобуса підприємства “Арселор Міттал Кривий Ріг”.

Усі загиблі перебували у маршрутці. Вони працівники товариства “Арселор Міттал Кривий Ріг”.

Пізніше стало повідомлялося, що водій автомобіля Mazda перед зіткненням дуже поспішав на вокзал, а маршрутку не встигли побачити через дерева.

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