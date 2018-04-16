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У Львові спеціальним розчином «відмивають» Івана Франка

Олександр Косик

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Сьогодні, 16 квітня, з 10.00 год ранку триває прибирання площі та пам’ятника перед університетом імені Іванові Франку. Цю територію чистять приладами високого тиску. Прибирання відбувається у межах загальноміської кампанії «З нами місто розквітає».

 

У процесі прибирання працівники використають п’ять тонн гарячої води (температура 90-100 градусів). Пам’ятник обробляють спеціальними речовинами, які очистять його від написів фарбою та вапняного нальоту. Відтак, увесь бруд змиють гарячою водою. Водночас приведуть до ладу й стінки навколо пам’ятника.

Пам’ятник чистить компанія «Керхер». Така акція – благодійна: компанія кілька років тому вже очищала пам’ятник, так само чистила й Потьомкінські сходи в Одесі та чимало пам’ятників Києва.

Після прибирання пам’ятника Іванові Франкові парк навколо підмітатиме спеціальна комунальна машина МІГ-34.

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