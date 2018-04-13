Юда, у якого начебто вимагав гроші керівник «Супутника», фігурує у інших справах по хабарах, - юрист

Адвокат Олег Мицик повідомив, що Артем Степаненко, який заявив про те, що керівник «Супутника» Олександр Агашков вимагав у нього хабар, фігурує у аналогічних справах по хабарництву. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

Він наголосив, що Степаненко є сиситемним агентом і його прізвище фігурує ще й у справі по хабарах у Галицькому відділі ДМС.

«Знайшов «сокирку під лавкою», тобто те, що повинно було виявитися неминуче! Наш «Юда» Артем Степаненко – системний агент! Його прізвище фігурує ще й у справі по хабарах у Галицькому відділі ДМС», – зазначив юрист.

«Надати слідчим СУ ГУ НП у Львівській області …..,Летнянці А.Р., Мілінському А.І…… або іншому слідчому СУ ГУ НП у Львівській області, який буде входити до групи слідчих у кримінальному провадженні №12017140000000598 від 19.07.2017, або за їх дорученням працівникам УСБУ у Львівській області, дозвіл на проведення обшуку за місцем фактичного проживання ………. Галицького РВ у м. Львові ГУДМС України у Львівській області …….. з метою виявлення та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а саме: грошових коштів, які є предметом неправомірної вигоди, наданих……… грошових коштів у сумі 4000 грн., а саме вісім купюр номіналом по 500 грн. кожна з наступними серіями та номерами……; документів, що стосуються виготовлення біометричних паспортів для виїзду за кордон ….. Степаненко Артем Андрійович.; мобільних телефонів, чорнових записів, блокнотів, щоденників, нотаток», – процитував Олег Мицик ухвалу суду від 14 лютого 2018 року.

За його словами, цей хабар вручався під контролем оперативників ще 8 лютого за прискорення виготовлення Степаненкові біометричного паспорту.

«І хай слідчий Мілінський попробує заперечити свою обізнаність про провокатора! Оголошуємо пошук нових випадків агентурної діяльності Артема!», – наголосив юрист.

Додамо, що після інциденту зі звинуваченням керівника «Супутника» у хабарництві активісти опублікували фото Артема Степаненка, який, власне, і написав заяву про вимагання у нього коштів за оренду приміщення.

«Жив-був бармен Артем Степаненко і був він веселим барменом… Захотілось йому більшого і позарився Артемко на «Супутник», щоб там дискотеку провести. І нічого він розумного, щоб попіарити свій захід не придумав, як підкинути гроші директору», – написала активістка Анна Іванцик.

жив був бармен Артем Степаненко і був він веселим барменом до того часу, як прийшов воєнком у проїзд кривої липи і … Gepostet von Анна Иванцик am Dienstag, 10. April 2018

Детальніше про ситуацію із звинуваченням керівника «Супутника» у хабарництві читайте у матеріалі «Злочин чи підстава. Як на керівника «Супутника» повісили клеймо хабарника».