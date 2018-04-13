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У неділю львів’ян кличуть насолодитися весною в ботанічному саду

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Ботанічний сад ім. І.Франка запрошує 15 квітня на День відкритих дверей.

 

Львів’ян чекатимуть з 14.00 до 18.00 на вул. Черемшини,44.

«Цьогорічна весна вже прокинулась, розкинула рясно первоцвіти, повипускала бруньки з першими листочками і цвітом, залила все ароматами і лиш чекає зачарованих поглядів. Цієї неділі ми запрошуємо Вас на перший День відкритих дверей. Спробуйте на галявинах віднайти печіночницю, ряст, медунку, зірочки, пшінку та анемони, покажіть дітям, як розквітають рододендрони, перші магнолії та форзиція», – наголошують організатори.

 

 

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