Ще 14 вулиць Львова залишились без води

Через аварійно-ремонтні роботи на вулиці Зелена (Тублікарня) без води залишилися 14 вулиць Львова. Про це у Facebook повідомляє «Гаряча лінія міста Львова».

Перелік:

вул.Бузкова – Всі будинки

вул.Дністерська – Всі будинки

вул.Дунайська – Всі будинки

вул.Жасминова – Всі будинки

вул.Зелена – Всі будинки

вул.Керченська – Всі будинки

вул.Липова Алея – Всі будинки

вул.Навроцького В – Всі будинки

вул.Надійна – Всі будинки

вул.Орлина – Всі будинки

вул.Перелітна – Всі будинки

вул.Радість – Всі будинки

вул.Раковського І – Всі будинки

вул.Світанкова – Всі будинки

Водопостачання обіцяють повернути о 16.00 год.

Нагадаємо, ремонтні бригади ЛМКП «Львівводоканал» проводять роботи на вул. І. Вільде. Відтак 15 вулиць Львова залишились без води.