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Ще 14 вулиць Львова залишились без води

Юлія Шпак

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Через аварійно-ремонтні роботи на вулиці Зелена (Тублікарня) без води залишилися 14 вулиць Львова. Про це у Facebook повідомляє «Гаряча лінія міста Львова».

 

Перелік:

  • вул.Бузкова – Всі будинки
  • вул.Дністерська – Всі будинки
  • вул.Дунайська – Всі будинки
  • вул.Жасминова – Всі будинки
  • вул.Зелена – Всі будинки
  • вул.Керченська – Всі будинки
  • вул.Липова Алея – Всі будинки
  • вул.Навроцького В – Всі будинки
  • вул.Надійна – Всі будинки
  • вул.Орлина – Всі будинки
  • вул.Перелітна – Всі будинки
  • вул.Радість – Всі будинки
  • вул.Раковського І – Всі будинки
  • вул.Світанкова – Всі будинки

Водопостачання обіцяють повернути о 16.00 год.

Нагадаємо, ремонтні бригади ЛМКП «Львівводоканал» проводять роботи на вул. І. Вільде. Відтак 15 вулиць Львова залишились без води.

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