Ще 14 вулиць Львова залишились без води

Через аварійно-ремонтні роботи на вулиці Зелена (Тублікарня) без води залишилися 14 вулиць Львова. Про це у Facebook повідомляє «Гаряча лінія міста Львова».
Перелік:
- вул.Бузкова – Всі будинки
- вул.Дністерська – Всі будинки
- вул.Дунайська – Всі будинки
- вул.Жасминова – Всі будинки
- вул.Зелена – Всі будинки
- вул.Керченська – Всі будинки
- вул.Липова Алея – Всі будинки
- вул.Навроцького В – Всі будинки
- вул.Надійна – Всі будинки
- вул.Орлина – Всі будинки
- вул.Перелітна – Всі будинки
- вул.Радість – Всі будинки
- вул.Раковського І – Всі будинки
- вул.Світанкова – Всі будинки
Водопостачання обіцяють повернути о 16.00 год.
Нагадаємо, ремонтні бригади ЛМКП «Львівводоканал» проводять роботи на вул. І. Вільде. Відтак 15 вулиць Львова залишились без води.
Юлія Шпак