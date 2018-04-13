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Львівська область отримала понад 300 серцевих стентів

Юлія Шпак

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Медичні заклади України отримали 5323 стенти, які допоможуть при гострому інфаркті міокарда. Про це у Facebook повідомила в.о. міністра охорони здоров’я України Уляна Супрун.

 

«Чергова партія стентів вже в регіонах. Переконайтеся, що ваші близькі та родичі знають про урядову програму екстреного стентування і те, що ніхто не має права вимагати від них коштів за стенти. Всього медзаклади в областях України отримали 5323 стенти – це додаткова поставка до 4657 стентів, котрі були відправлені в регіони минулої осені», – написала вона.

Також Уляна Супрун зазначила, що ці стенти – це високоякісні стент-системи, вироблені у США та Європі, що пройшли суворий контроль і є повністю безпечними для життя й здоров’я українських пацієнтів.

«Разом зі стентами в області також розвезені необхідні медичні вироби для їхнього встановлення. Серед цих медзакладів – 24 сучасних кардіоцентри, які надають безоплатну допомогу при інфаркті щодня та цілодобово. Щоби кожен пацієнт зміг отримати якісну допомогу при інфаркті якомога швидше – ми разом з урядом та регіонами розбудовуємо мережу таких кардіоцентрів. Цьогоріч у бюджет закладено фінансування для відкриття ще 13 кардіоцентрів в 11 областях», – додала вона.

Також зазначається, що всього до кінця року у регіони буде поставлено 20 000 стентів – як показує середня річна статистика, цього має вистачити, щоби надати безоплатне стентування всім, кого спіткав інфаркт та потребує термінової допомоги.

Також Уляна Супрун наголошує, що за ці стенти ніхто не може вимагати гроші.

Згідно з табличкою, яку опублікувала Уляна Супрун, Львівська область отримала 331 серцевий стент.

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