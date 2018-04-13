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Львівщина – лідер із розвитку мережі дитячих будинків сімейного типу

Дарина Смеречанська

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Львівщина – лідер із розвитку мережі дитячих будинків сімейного типу. Зокрема область є першою в Україні, де планують збудувати малий груповий будинок. Про це йшлося сьогодні, 13 квітня, під час селекторної наради під головуванням Віце-прем’єр-міністра-Міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Геннадія Зубка, передає прес-служба ЛОДА.

 

«Піонерами у цьому році в нас знову є Львівська область, яка планує будувати малий груповий будиночок. Ми разом з Міністерством регіонального розвитку опрацьовуємо рекомендації, які будуть надані області на будівництво ДБСТ та малого групового будинку», – зазначила заступник Міністра соціальної політики України Олександра Чуркіна.

Малий груповий будинок є новою формою утримання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. В будинку проживатиме до 10-ти дітей, які вестимуть спільний побут. З дітьми працюватиме соціальний працівник та психолог.

Зазначимо, що цьогоріч в області планують відкрити 6 ДБСТ. У містах Радехів, Золочів, Львові, селах Наварія Пустомитівського району та Пнікут Мостиського району.

 

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