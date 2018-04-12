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Завтра в другій половині дня у Львові прогнозують грози

Юлія Шпак

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Завтра, 13 квітня, у Львові в другій половині дня – гроза, пориви південно-східного вітру 15 – 20 м/с, град. Про це повідомляє прес-служба ЛМР з посиланням на Львівський регіональний центр з гідрометеорології.

 

Температура повітря вночі 9 – 11º тепла, вдень 22 – 24º тепла. Також завтра буде надзвичайна пожежна небезпека (5-й клас).

Львів’ян заклакають бути обережними та дотримуватися правил пожежної безпеки, зокрема не спалювати суху траву та сухостій дерев, не розводити вогнища у невідведених для цього місцях!

 

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