Завтра в другій половині дня у Львові прогнозують грози

Завтра, 13 квітня, у Львові в другій половині дня – гроза, пориви південно-східного вітру 15 – 20 м/с, град. Про це повідомляє прес-служба ЛМР з посиланням на Львівський регіональний центр з гідрометеорології.

Температура повітря вночі 9 – 11º тепла, вдень 22 – 24º тепла. Також завтра буде надзвичайна пожежна небезпека (5-й клас).

Львів’ян заклакають бути обережними та дотримуватися правил пожежної безпеки, зокрема не спалювати суху траву та сухостій дерев, не розводити вогнища у невідведених для цього місцях!