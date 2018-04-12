Wizz Air подвоїть частоту польотів на лінії Львів–Берлін

Авіакомпанія Wizz Air із 18 червня подвоїть кількість польотів на лінії Львів–Берлін з двох до чотирьох на тиждень. Така збільшена частотність відображена в оновленому розкладі авіаперевізника з червня до жовтня 2018 року.

Таким чином, до вже діючих рейсів у середу та неділю додалися польоти у понеділок і п’ятницю.

Нагадаємо, рейс Львів – Берлін (Шенефельд) Wizz Air виконує з червня 2017 року. Це був перший напрямок, який відкрила компанія після повернення в аеропорт «Львів».

Ця подія стала продовженням розширення співпраці Wizz Air з Міжнародним аеропортом «Львів». Так у березні 2018 року Wizz Air відкрив відразу три нових маршрути зі Львова. 25 березня лоу-кост розпочав регулярні польоти за маршрутом Дортмунд – Львів, а 26 березня – Wizz Air виконав перші рейси з аеропорту Львів у Катовіце і Гданськ.

Також з 1 травня бюджетник відновить польоти до Львова з лондонського аеропорту Лутон.