ОСТАННІ НОВИНИ

Wizz Air подвоїть частоту польотів на лінії Львів–Берлін

Омелян Шевчук

|

Авіакомпанія Wizz Air із 18 червня подвоїть кількість польотів на лінії Львів–Берлін з двох до чотирьох на тиждень. Така збільшена частотність відображена в оновленому розкладі авіаперевізника з червня до жовтня 2018 року.

Таким чином, до вже діючих рейсів у середу та неділю додалися польоти у понеділок і п’ятницю.

 

Нагадаємо, рейс Львів – Берлін (Шенефельд) Wizz Air виконує з червня 2017 року. Це був перший напрямок, який відкрила компанія після повернення в аеропорт «Львів».

Ця подія стала продовженням розширення співпраці Wizz Air з Міжнародним аеропортом «Львів». Так у березні 2018 року Wizz Air відкрив відразу три нових маршрути зі Львова. 25 березня лоу-кост розпочав регулярні польоти за маршрутом Дортмунд – Львів, а 26 березня – Wizz Air виконав перші рейси з аеропорту Львів у Катовіце і Гданськ.

Також з 1 травня бюджетник відновить польоти до Львова з лондонського аеропорту Лутон.

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Злочин чи підстава. Як на керівника «Супутника» повісили клеймо хабарника
Соломія ГОЛОВІНА
Злочин чи підстава. Як на керівника «Супутника» повісили клеймо хабарника

Напередодні Великодніх свят громадськість Львова зворохобило звинувачення керівника мистецько-культурного центру «Супутн...

Співвласники «АТБ»: «Ми наповнюємо бюджет країни, з якого потім виплачують пенсії та зарплати»
Петро АДАМЕНКО
Співвласники «АТБ»: «Ми наповнюємо бюджет країни, з якого потім виплачують пенсії та зарплати»

Сьогодні в нашій країні «АТБ-маркет» відомий чи не кожному громадянину. Це найбільша вітчизняна торговельна мережа, яка ...

Нерест 2018 та боротьба з водними браконьєрами. Все, що потрібно знати про «сезон тиші»
Соломія ГРИГОР'ЄВА
Нерест 2018 та боротьба з водними браконьєрами. Все, що потрібно знати про «сезон тиші»

Вже понад тиждень в Україні діє нерестова заборона вилову риби, біоресурсів та раків. У цей період українці повинні не л...

Королі готівки
Наталя ДУЛЯБА
Королі готівки

1 квітня в Україні завершився термін подачі декларацій про доходи за 2017 рік до НАЗК. Львівський портал дослідив деклар...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...