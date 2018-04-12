Вибухівок у львівських бізнес-центрах не виявлено

Як повідомили в управлінні з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення ЛМР, вибухових пристроїв у бізнес-центрах «Таурус», «Український капітал» та «Lemberg» не виявлено. На час обстежень загалом із трьох приміщень вивели понад 566 осіб.

Так, 12 квітня об 11.40 год. від ГУ НП України у Львівській області надійшла інформація про те, що ними отримане анонімне повідомлення, що у Львові за адресами: вул. Героїв УПА, 73, корпус 5 – Бізнес-центр «Таурус» (Франківський район); вул. Промислова, 52 – Бізнес-Центр «Український капітал» (Шевченківський район); вул. Богдана Хмельницького, 176 – Бізнес центр «Lemberg» (Личаківський район) закладено вибухові пристрої. Вимог, виконання яких могло б відвернути вибухи, не висувалось.

На місці події на вул. Промислова, 52 працювали основні підрозділи сил ЦЗ області і міста Львова згідно з «Планом дій …» в складі 34 осіб та 10 одиниць техніки. На час обстеження з приміщень будівлі виведено 50 осіб. Місце події було огороджено, виставлено охорону та припинено доступ сторонніх осіб. Працівниками Шевченківського відділу ГУ НП у Львівській області, спеціалістами вибухово-технічного управління ГУ НП у Львівській області разом з кінологом проведено обстеження приміщення бізнес-центру та прилеглої території. О 13.00 год. пошукові роботи завершено – вибухового пристрою не виявлено.

На місці події на вул. Богдана Хмельницького, 176 працювали основні підрозділи сил ЦЗ області і міста Львова згідно з «Планом дій …» в складі 29 осіб та 9 одиниць техніки. На час обстеження з приміщень будівлі виведено 500 осіб. Місце події було огороджено, виставлено охорону та припинено доступ сторонніх осіб. Працівниками Личаківського відділу ГУ НП у Львівській області, спеціалістами вибухово-технічного управління ГУ НП у Львівській області разом з кінологом проведено обстеження приміщення бізнес-центру та прилеглої території. О 13.05 год. пошукові роботи завершено – вибухового пристрою не виявлено.

На місці події на вул. Героїв УПА, 73 працювали основні підрозділи сил ЦЗ області і міста Львова згідно з «Планом дій …» в складі 27 осіб та 7 одиниць техніки. На час обстеження з приміщень будівлі виведено 16 осіб. Місце події було огороджено, виставлено охорону та припинено доступ сторонніх осіб. Працівниками Франківського відділу ГУ НП у Львівській області, спеціалістами вибухово-технічного управління ГУ НП у Львівській області разом з кінологом проведено обстеження приміщень бізнес-центру та прилеглої території. О 14.00 год. пошукові роботи завершено – вибухового пристрою не виявлено.

Встановлюють особу, яка надала неправдиве повідомлення про замінування.