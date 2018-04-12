ОСТАННІ НОВИНИ

Вибухівок у львівських бізнес-центрах не виявлено

Олександр Косик

|

Як повідомили в управлінні з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення ЛМР, вибухових пристроїв у бізнес-центрах «Таурус», «Український капітал» та «Lemberg» не виявлено. На час обстежень загалом із трьох приміщень вивели понад 566 осіб.

 

Так, 12 квітня об 11.40 год. від ГУ НП України у Львівській області надійшла інформація про те, що ними отримане анонімне повідомлення, що у Львові за адресами: вул. Героїв УПА, 73, корпус 5 – Бізнес-центр «Таурус» (Франківський район); вул. Промислова, 52 – Бізнес-Центр «Український капітал» (Шевченківський район); вул. Богдана Хмельницького, 176 – Бізнес центр «Lemberg» (Личаківський район) закладено вибухові пристрої. Вимог, виконання яких могло б відвернути вибухи, не висувалось.

На місці події на вул. Промислова, 52 працювали основні підрозділи сил ЦЗ області і міста Львова згідно з «Планом дій …» в складі 34 осіб та 10 одиниць техніки. На час обстеження з приміщень будівлі виведено 50 осіб. Місце події було огороджено, виставлено охорону та припинено доступ сторонніх осіб. Працівниками Шевченківського відділу ГУ НП у Львівській області, спеціалістами вибухово-технічного управління ГУ НП у Львівській області разом з кінологом проведено обстеження приміщення бізнес-центру та прилеглої території. О 13.00 год. пошукові роботи завершено – вибухового пристрою не виявлено.

На місці події на вул. Богдана Хмельницького, 176 працювали основні підрозділи сил ЦЗ області і міста Львова згідно з «Планом дій …» в складі 29 осіб та 9 одиниць техніки. На час обстеження з приміщень будівлі виведено 500 осіб. Місце події було огороджено, виставлено охорону та припинено доступ сторонніх осіб. Працівниками Личаківського відділу ГУ НП у Львівській області, спеціалістами вибухово-технічного управління ГУ НП у Львівській області разом з кінологом проведено обстеження приміщення бізнес-центру та прилеглої території. О 13.05 год. пошукові роботи завершено – вибухового пристрою  не виявлено.

На місці події на вул. Героїв УПА, 73 працювали основні підрозділи сил ЦЗ області і міста Львова згідно з «Планом дій …» в складі 27 осіб та 7 одиниць техніки. На час обстеження з приміщень будівлі виведено 16 осіб. Місце події було огороджено, виставлено охорону та припинено доступ сторонніх осіб. Працівниками Франківського відділу ГУ НП у Львівській області, спеціалістами вибухово-технічного управління ГУ НП у Львівській області разом з кінологом проведено обстеження приміщень бізнес-центру та прилеглої території. О 14.00 год. пошукові роботи завершено – вибухового пристрою  не виявлено.

Встановлюють особу, яка надала неправдиве повідомлення про замінування.

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Злочин чи підстава. Як на керівника «Супутника» повісили клеймо хабарника
Соломія ГОЛОВІНА
Злочин чи підстава. Як на керівника «Супутника» повісили клеймо хабарника

Напередодні Великодніх свят громадськість Львова зворохобило звинувачення керівника мистецько-культурного центру «Супутн...

Співвласники «АТБ»: «Ми наповнюємо бюджет країни, з якого потім виплачують пенсії та зарплати»
Петро АДАМЕНКО
Співвласники «АТБ»: «Ми наповнюємо бюджет країни, з якого потім виплачують пенсії та зарплати»

Сьогодні в нашій країні «АТБ-маркет» відомий чи не кожному громадянину. Це найбільша вітчизняна торговельна мережа, яка ...

Нерест 2018 та боротьба з водними браконьєрами. Все, що потрібно знати про «сезон тиші»
Соломія ГРИГОР'ЄВА
Нерест 2018 та боротьба з водними браконьєрами. Все, що потрібно знати про «сезон тиші»

Вже понад тиждень в Україні діє нерестова заборона вилову риби, біоресурсів та раків. У цей період українці повинні не л...

Королі готівки
Наталя ДУЛЯБА
Королі готівки

1 квітня в Україні завершився термін подачі декларацій про доходи за 2017 рік до НАЗК. Львівський портал дослідив деклар...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...