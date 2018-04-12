У Львові масштабно відсвяткують День пластуна

У наступні вихідні, 21-22 квітня, у Львові збереться понад 2 тисячі пластунів, аби зустрітися один з одним, позмагатись у різноманітних конкурсах, показати свої таланти, поспівати пісень, побути акторами, а й навіть позмагатись у відеоіграх.

Цей арсенал подій та конкурсів відбудеться у межах традиційного Дня Пластуна, який цьогоріч відбудеться у Виставковому центрі «Південний-EXPO». Урочисте відкриття заходу відбудеться об 11.30 год.

Тема цьогорічного пластового фестивалю напряму пов’язана з морською спеціалізацією, оскільки Головною Пластовою Булавою 2018 рік визнано Роком Морського Пластування. Чому це так? Бо 29 квітня 2018 року відбудеться 100-ліття від часу першого підняття прапора Української Держави на кораблях Чорноморсього Флоту. Саме тому, щоб відсвяткувати історичне значення цієї героїчної акції, День Пластуна також має морську тематику. Усі конкурси будуть повністю пов’язані з цією темою, до речі, змагань цього року буде дуже багато: від щорічного театрального конкурсу і аж до конкурсу винаходів і пластового шведінгу, що відбудуться вперше. Окрім цього, пластуни позмагаються у конкурсі акустичної пісні, конкурсі стенд-апів, Game room «Dota 2» та Game room «Hearthstone».

«Це найбільш очікувана для нас всіх подія – фестиваль пластової творчості «День Пластуна». І, як всі також добре знають, кожного року від Дня Пластуна можна чекати дуже багато, особливо різноманітність конкурсів та змагів фестивалю перевершить всі сподівання. Цього року фестиваль також має чим захопити», – розповідають пластуни.

Відтак, пластуни позмагаються у таких конкурсах:

Театральний конкурс

Фотоконкурс

Конкурс акустичної пісні

Інтелектуальний змаг

Містер і міс Дня Пластуна

Танцювальний конкурс

Конкурс відеопрезентацій

Конкурс інсталяцій

Стенд-ап конкурс

Інстаконкурс

Game-room

Літературний конкурс

Конкурс винаходів

Конкурс пластового шведінгу

Довідка

Фестиваль пластової творчості «День пластуна» — мистецька акція, яку традиційно проводить Національна скаутська організація України Пласт у Львові з 1992 року. Заснували її члени пластового куреня «Лісові Чорти» Славко Козак, Нестор Дацишин, Олександр Яворський, В’ячеслав Олійник та інші.

29 листопада 1992 року на Погулянці у Львові відбувся перший День Пластуна – Фестиваль пластової театральної творчості. Комендантом заходу став ст. пл. Ярослав Козак. З того часу, фестиваль відбувався кожного року, здобув велику популярність серед пластунів та випадкових гостей свята. Акція і досі фактично є найбільшим заходом в Україні, що проводить Пласт.

У разі виникнення запитань контактна особа: прес-секретар Дня Пластуна ст.пл. Романа Куць +380 63 61 96 182.