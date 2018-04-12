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Співвласники «АТБ»: «Ми наповнюємо бюджет країни, з якого потім виплачують пенсії та зарплати»

Петро АДАМЕНКО

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Сьогодні в нашій країні «АТБ-маркет» відомий чи не кожному громадянину. Це найбільша вітчизняна торговельна мережа, яка налічує 929 магазинів в 242 містах. Тут працює понад 50 тисяч українців, що тільки уявіть, майже на третину більше кількості всіх глядачів на вщент заповнених трибунах стадіону «Арена Львів». А колись цей величезний бізнес починався з ініціативи кількох чоловіків. Вони й нині очолюють підприємство. Що сприяло успіху мережі та як вдалося протягом 25 років зберегти партнерство, ми запитали у Геннадія Буткевича, Євгена Єрмакова та Віктора Карачуна.

– Як ви справляєтеся з таким величезним колективом? Чи вдається делегувати повноваження?

Віктор Карачун

В.К.: Спочатку ми все робили самостійно, без будь-якої допомоги. Це приносило свої позитивні плоди, адже ніхто не зробить краще, ніж ми – ті, хто закладав фундамент  підприємства.

Є.Є.: Це вже потім ми прийняли рішення трохи відійти від управління. Адже коли ти поринаєш з головою в свою справу, можливо, щось втрачаєш з поля зору, не бачиш деяких зовнішніх змін. Тому вирішили делегувати свої повноваження і зайняти, так би мовити, позицію спостерігачів.

Євген Єрмаков

– Сьогодні не просто усвідомлювати, що мережа, асортимент якої складається з більш ніж 3500 товарів (включаючи понад 800 позицій під власними торговими марками «АТБ»), починалася з кількох старих гастрономів у Дніпрі. В чому запорука такого стрімкого успіху?

Є.Є.: Ви не повірите, але на самому початку у нас не було грошей на розвиток. Ми довгий час економили на всьому… Відповідно, запорука успіху в тому, що всі зароблені кошти ми вкладали та продовжуємо вкладати в розвиток бізнесу. Ми практично не залучали кредитів. Хоча спочатку було вкрай важко.

– Ваші прагнення були виправданими, якщо нині подивитися на розвиток «АТБ». Навіть складається враження, що зовсім скоро мережа пошириться на всі міста України. А що далі?

Є.Є.: У нас в країні частка неорганізованої торгівлі становить 60%. Але ж ми йдемо в Європу, де її вже давно не існує. Очікуємо великих змін,  отже, нам є ще куди розвиватися і рости.

В.К.: В Європі ритейлери відкривають магазини в містечках із населенням 2–3 тис. осіб. Ми дуже сподіваємося, що з підвищенням рівня життя в Україні ми також зможемо освоювати такі невеликі населені пункти.

– За даними ЗМІ, відкриття одного магазину рівня «АТБ» може коштувати більше ніж $1 млн. Який період повернення таких інвестицій?

Г.Б.: Насправді, більше ніж $1,5 млн, якщо йдеться про придбання із будівництвом разом. Термін повернення інвестицій може становити 10–12 років.

Геннадій Буткевич

– Це серйозні гроші. В певні періоди історії «АТБ» у відкритих джерелах з’являлася інформація щодо залучення коштів зовнішніх інвесторів. Сьогодні це вже не актуально?

Г.Б.: Будь-який бізнес може бути проданий, безумовно. Але ми у своїй справі не тільки заради грошей.

Є.Є.: Та й сюди поки що ніхто не заходить. Ситуація в Україні досить несприятлива для інвесторів.

– Тоді не можу не запитати про те, що мотивує вас залишатися і розвиватися саме тут?

Є.Є.: Перед нами завжди стояли різні виклики (з останніх прикладів – галас навколо «приватизації» мережі «АТБ»). Але ми не маємо звички опускати руки та відмовлятися від поставленої мети.

Г.Б.: Хочеться залишити слід в історії! (сміється – ред.) Насправді, є багато приводів для того, щоб пишатися своєю справою. Ми створюємо велику кількість робочих місць, наповнюємо бюджет країни, з якого потім виплачують пенсії та зарплати – це гарний стимул для подальшого розвитку.

 

 

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