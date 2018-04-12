Із Краківського ринку евакуювали близько двох тисяч працівників та відвідувачів. Поліція вибухівки не знайшла

Повідомлення про замінування Краківського ринку у Львові виявилось неправдивим. Правоохоронці обстежили торгівельні приміщення та територію ринку – вибухонебезпечних предметів не виявлено. Про це львівському порталу повідомили у прес-службі ГУНП у Львівській області.

Нагадаємо, сьогодні, 12 квітня о 9.30 на оперативну лінію 102 надійшло анонімне повідомлення про замінування Краківського ринку у Львові. На місці події працювали слідчо-операвтина група, експерти-вибухотехніки, кінологи та працівники інших служб.

Правоохоронці обстежували торгівельні приміщення та територію ринку, було евакуйовано близько двох тисяч працівників та відвідувачів ринку.

Поліцейські встановлюють особу аноніма, котрий надав неправдиве повідомлення про замінування, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.