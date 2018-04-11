У турецьких школах вивчатимуть українську мову

У всіх школах Туреччини запроваджують факультативне вивчення української мови. Такий указ 11 квітня опублікували в «Офіційному віснику», пише Громадське.

У постанові кабінету міністрів зазначають, що відтепер українську та болгарську викладатимуть факультативно в навчальних закладах країни.

Серед іноземних мов у Туреччині обов’язковою для вивчення у школі є англійська мова, додатково можна обирати для вивчення німецьку та французьку.

Учні віком від 13 до 16 років можуть вивчати мови, якими розмовляють в Туреччині та сусідніх країнах, серед них курдські діалекти курманджі та сорані, лазька, абхазька та грузинська мови.

За даними дослідницького мовного центру SIL International, в Туреччині розмовляють 40 різними мовами.