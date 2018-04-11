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На Луганщині підірвався автомобіль із цивільними

Омелян Шевчук

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Прокуратура Луганської області взяла на контроль хід розслідування кримінального провадження за фактом терористичного акту, під час якого загинуло четверо цивільних осіб поблизу лінії зіткнення. Про це повідомляє прес-служба прокуратури.

 

За попередніми даними встановлено, що внаслідок наїзду автомобіля на невідомий вибуховий пристрій стався вибух, внаслідок якого загинули всі четверо осіб, що були в автомобілі.

Зазначається, що процесуальне керівництво здійснюється групою прокурорів відділу прокуратури області, досудове розслідування доручено слідчому відділу третього управління Головного управління Служби безпеки в Донецькій та Луганській областях.

За даними речниці поліції Луганщини Тетяни Погукай, автомобіль з родиною підірвався «на самісінькій лінії розмежування», так званому “нулі” в селі Піщане Станично-Луганського району.

«До Станично-Луганського відділу поліції надійшло повідомлення місцевого мешканця про те, що 7 квітня його сусіди (57-річне подружжя їх 38-річний син зі своєю цивільною 38-річною дружиною) на своєму автомобілі «Shevrolet Niva» поїхали у невідомому напрямку та дотепер їх місце знаходження невідоме», – написала Погукай у Facebook.

«В ході проведення розшукових заходів, що направленні на встановлення місцезнаходження безвісти зниклої родини, неподалік річки Сіверський Донець, що безпосередньо знаходиться на лінії розмежування, поліцейські виявили пошкоджений автомобіль «Shevrolet Niva», – додала вона.

Речник поліції зазначила, що попередньо встановлено, що автомобіль пошкоджено внаслідок спрацювання невідомого вибухового пристрою (за попередньою інформацією – протитанкова міна), який здетонував внаслідок наїзду на нього автомобіля. Біля автомобілю виявлено 4 обвуглені тіла.

На місці події на даний час продовжують працювати експерти криміналісти, вибухотехніки та співробітники слідчо-оперативної групи.

УП

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