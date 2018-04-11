На Беринди не курсують трамваї

У Львові на вулиці Беринди затримка в русі трамваїв: Невдовзі рух вагонів буде відновлено. Про це львівському порталу повідомили у прес-службі ЛМР.

Як повідомили у ЛКП «Львівелектротранс», на вул. Беринди виникла затримка в русі трамваїв, у зв’язку із тим, що електрокабелі ЛКП «Львівсвітло» заплуталися в контактній мережі ЛКП «Львівелектротранс».

«На вул. Беринди о 17.50 утворилася затримка в русі трамваїв, у зв’язку із тим, що електрокабелі ЛКП «Львівсвітло» заплуталися в нашій контактній мережі. На місце події виїхала служба енергогосподарства нашого підприємства. В межах 30 хвилин несправність буде ліквідовано і відновлено рух трамвайних вагонів», – пообіцяв начальник відділу інформації та зв’язків з громадськістю ЛКП «Львівелектротранс» Іван Бондар.