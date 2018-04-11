ОСТАННІ НОВИНИ

Аеропорт «Львів» б’є рекорди вартості оренди

Омелян Шевчук

|

Міжнародний аеропорт «Львів» б’є рекорди вартості оренди. 12 метрів – 100,5 тисяч гривень на місяць. Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомив в.о. голови Фонду держмайна Віталій Трубаров.

 

За його словами, під час аукціону вартість оренди піднялася в десять разів. Переможцем стало ТзОВ «Лео-Інвест-Сервіс».

«Декілька місяців тому в аеропорту «Бориспіль» було здано в оренду 315 метрів кв. за 1,48 мільйона. Таким чином оренда одного метру коштувала маже 4700 гривень. Однак, Львівське РВ Фонду пішло далі й здало в оренду 1 метр за 10 тисяч гривень на місяць – повідомив він.

 

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Нерест 2018 та боротьба з водними браконьєрами. Все, що потрібно знати про «сезон тиші»
Соломія ГРИГОР'ЄВА
Нерест 2018 та боротьба з водними браконьєрами. Все, що потрібно знати про «сезон тиші»

Вже понад тиждень в Україні діє нерестова заборона вилову риби, біоресурсів та раків. У цей період українці повинні не л...

Королі готівки
Наталя ДУЛЯБА
Королі готівки

1 квітня в Україні завершився термін подачі декларацій про доходи за 2017 рік до НАЗК. Львівський портал дослідив деклар...

Великдень у Львові: куди варто піти та на що подивитись цими святковими вихідними?
Соломія ГРИГОР'ЄВА
Великдень у Львові: куди варто піти та на що подивитись цими святковими вихідними?

Кожного Різдва та Великодня Львів наповнюється неймовірною атмосферою свята та готує для свої мешканців та туристів чима...

Евакуаційне закулісся Львова. Частина 2
Вероніка РОЙ
Евакуаційне закулісся Львова. Частина 2

Трагедія у Росії за тиждень підняла на вуха майже всю Україну. Більшість громадян почали бити на сполох через можливе не...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...