Міжнародний аеропорт «Львів» б’є рекорди вартості оренди. 12 метрів – 100,5 тисяч гривень на місяць. Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомив в.о. голови Фонду держмайна Віталій Трубаров.

За його словами, під час аукціону вартість оренди піднялася в десять разів. Переможцем стало ТзОВ «Лео-Інвест-Сервіс».

«Декілька місяців тому в аеропорту «Бориспіль» було здано в оренду 315 метрів кв. за 1,48 мільйона. Таким чином оренда одного метру коштувала маже 4700 гривень. Однак, Львівське РВ Фонду пішло далі й здало в оренду 1 метр за 10 тисяч гривень на місяць – повідомив він.