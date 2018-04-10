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З початку року на Львівщині на кір захворіло понад 800 людей

Юлія Шпак

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Впродовж І кварталу 2018 року зареєстровано 879 випадків кору (інт. пок. 34,59), за аналогічний період минулого року не зареєстровано. Захворюваність серед дитячого населення становить 73,7% (648 вип.). Серед захворілих дітей 75,6% не щеплені згідно Календаря. Знаходились на стаціонарному лікуванні 608 осіб, з них 454 дітей (74,7%). Про це повідомляє Львівський обласний лабораторний центр МОЗ.

 

Захворюваність реєструвалась на усіх адмінтериторіях, найвища в м. Львові – 309 вип., в Пустомитівському районі – 130 вип., Стрийському – 70 вип., Миколаївському – 36 вип., Жовківському та Перемишлянському районах – 35 вип.

Також зазначають, що  огляду на високу контагіозність кору в катаральному періоді основним заходом щодо запобігання поширенню хвороби в колективі є рання діагностика та ізоляція хворого до 4-го дня від початку висипань, а при ускладненні пневмонією – до 10 дня.

«Якщо з’явились катаральні ознаки захворювання, залишайтесь вдома та викличте лікаря. Дієвим профілактичним засобом є щеплення, яке можна зробити як дітям, так і дорослим. Згідно Календаря профілактичних щеплень в Україні (затв. наказом МОЗ від 16.09.2011р. №595 «Про порядок проведення профілактичних щеплень в Україні та контроль якості й обігу медичних і імунобіологічних препаратів») щеплення проти кору відноситься до обов’язкових і проводяться у лікувально-профілактичних закладах за місцем проживання з метою запобігання захворюванням», – нагадують у Львівському обласному лабораторному центрі МОЗ.

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