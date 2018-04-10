Голосування за «Львів’янина року» намагалися сфальсифікувати

Сьогодні, 10 квітня, о 16.00 годині розпочалося нове голосування за нагородження почесними відзнаками міста.

За інформаціїєю прес-служби ЛМР, попереднє голосування довелося анулювати у зв’язку з виявленням спроби застосування спеціалізованого програмного забезпечення з метою фальсифікації результатів голосування за кандидатури для нагородження почесними відзнаками територіальної громади міста Львова, сервіс тимчасово недоступний.

Нагадаємо, Львівська міська рада оголосила голосування за кандидатури для нагородження почесними відзнаками територіальної громади міста Львова. Мешканці міста мають можливість віддати свій голос за певну кандидатуру у званні «Львів’янин року», «Почесний громадянин міста», «Шляхетна львівська родина». Голосування триватиме на сайті міської ради www.city-adm.lviv.ua до 14 квітня. Відтак, 5 травня, у День міста Львова, відбудеться урочиста сесія, під час якої оголосять «Львів’янина року», «Почесного громадянина міста», «Шляхетну львівську родину».

Проголосувати за «Львів’янина року», «Почесного громадянина міста», «Шляхетну львівську родину» можна за посиланням: http://city-adm.lviv.ua/lmr/awards