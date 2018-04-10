На Львівщині пропонують впровадити мораторій на розповсюдження «ворожої російської так званої культури»

Міську владу Львова та керівництво Львівської облради закликають «прийняти тимчасовий мораторій на розповсюдження ворожої російської так званої «культури» на території міста Лева та області. Відповідне звернення оприлюднила організація української молоді «Спадщина».

«В той час, коли ми змогли зупинити наступ ворога на фронті, опір України на інших фронтах далеко недостатній. Зокрема, опір «культурній» і мовній експансії в нашому місті та області. Протягом чотирьох років ми спостерігаємо в культурному середовищі міста та області процвітання «русскава міра» в формі: концертів російських та російськомовних артистів, низькопробні зразки російської поп-культури в громадських місцях, закладах громадського харчування, в комунальному транспорті, тощо», – наголошується у зверненні до міської та обласної рад.

Активісти організації закликають міську раду та обласну прийняти ухвалу, яка, на їхнє переконання, зможе припинити провокування конфліктів в громадському просторі. Мораторій організація пропонує не знімати до того часу, поки вся територія Україна не буде звільнена від російських окупаційних військ.