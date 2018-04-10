ОСТАННІ НОВИНИ

Львівська шахістка Марія Музичук на чемпіонаті Європи стартувала з двох перемог

Юлія Шпак

|

На чемпіонаті Європи з шахів, який відбувається у Словаччині, Марія Музичук вже здобула дві перемоги у двох турах й очолила турнірну таблицю. Зазначимо, що саме Марія Музичук є рейтинг-фаворитом чемпіонату Європи-2018. Про це повідомляє Львівський державний університет фізичної культури.

 

У стартовій партії Марія чорними фігурами обіграла німецьку шахістку Філіз Османодія, а в наступному турі – була сильнішою за представницю Азербайджану Ульвію Фаталієву. Сьогодні, 10 квітня, суперницею Марії Музичук знову буде шахістка з Азербайджану Гунай Мамаджада.

Зазначимо, що також два очки набрала інша львів’янка Наталія Букса, котра перемогла Свєтлану Сучікову із Словаччини та росіянку Ольгу Гирю. Сьогодні, 10 квітня, Наталія Букса зустрінеться з Ольгою Зіміною, котра представляє Італію.

Загалом на чемпіонаті Європи пройде 11-ть турів, за результатами яких і визначиться континентальна шахова королева.

 

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Нерест 2018 та боротьба з водними браконьєрами. Все, що потрібно знати про «сезон тиші»
Соломія ГРИГОР'ЄВА
Нерест 2018 та боротьба з водними браконьєрами. Все, що потрібно знати про «сезон тиші»

Вже понад тиждень в Україні діє нерестова заборона вилову риби, біоресурсів та раків. У цей період українці повинні не л...

Королі готівки
Наталя ДУЛЯБА
Королі готівки

1 квітня в Україні завершився термін подачі декларацій про доходи за 2017 рік до НАЗК. Львівський портал дослідив деклар...

Великдень у Львові: куди варто піти та на що подивитись цими святковими вихідними?
Соломія ГРИГОР'ЄВА
Великдень у Львові: куди варто піти та на що подивитись цими святковими вихідними?

Кожного Різдва та Великодня Львів наповнюється неймовірною атмосферою свята та готує для свої мешканців та туристів чима...

Евакуаційне закулісся Львова. Частина 2
Вероніка РОЙ
Евакуаційне закулісся Львова. Частина 2

Трагедія у Росії за тиждень підняла на вуха майже всю Україну. Більшість громадян почали бити на сполох через можливе не...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...