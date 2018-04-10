Львівська шахістка Марія Музичук на чемпіонаті Європи стартувала з двох перемог

На чемпіонаті Європи з шахів, який відбувається у Словаччині, Марія Музичук вже здобула дві перемоги у двох турах й очолила турнірну таблицю. Зазначимо, що саме Марія Музичук є рейтинг-фаворитом чемпіонату Європи-2018. Про це повідомляє Львівський державний університет фізичної культури.

У стартовій партії Марія чорними фігурами обіграла німецьку шахістку Філіз Османодія, а в наступному турі – була сильнішою за представницю Азербайджану Ульвію Фаталієву. Сьогодні, 10 квітня, суперницею Марії Музичук знову буде шахістка з Азербайджану Гунай Мамаджада.

Зазначимо, що також два очки набрала інша львів’янка Наталія Букса, котра перемогла Свєтлану Сучікову із Словаччини та росіянку Ольгу Гирю. Сьогодні, 10 квітня, Наталія Букса зустрінеться з Ольгою Зіміною, котра представляє Італію.

Загалом на чемпіонаті Європи пройде 11-ть турів, за результатами яких і визначиться континентальна шахова королева.