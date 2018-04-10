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12 вулиць Львова залишились без світла

Юлія Шпак

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Через ремонт будинкової електромережі без світла залишились деякі вулиці Львова. Про це у Facebook повідомляє «Гаряча лінія міста Львова».

 

Перелік:

  • вул.Вашингтона Дж – Всі будинки
  • вул.Лисеницька – Всі будинки
  • вул.Пасіки Галицькі – Всі будинки
  • вул.Рудакі А – Всі будинки
  • вул.Шафарика П – Всі будинки
  • вул.Пасічна буд. 81, 85, 89, 90, 90а, 91, 92а, 92, 94а, 96, 98, 98а, 102, 104
  • вул. А. Рудаки – всі будинки
  • вул. Китайська – всі будинки
  • вул. Латвійська – всі будинки
  • вул. Майорівка – всі будинки
  • вул. Медової Печери – всі будинки
  • вул. Соколина – всі будинки

Повернути електроенергію обіцяють о 16:00 годині.

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