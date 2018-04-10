12 вулиць Львова залишились без світла

Через ремонт будинкової електромережі без світла залишились деякі вулиці Львова. Про це у Facebook повідомляє «Гаряча лінія міста Львова».
Перелік:
- вул.Вашингтона Дж – Всі будинки
- вул.Лисеницька – Всі будинки
- вул.Пасіки Галицькі – Всі будинки
- вул.Рудакі А – Всі будинки
- вул.Шафарика П – Всі будинки
- вул.Пасічна буд. 81, 85, 89, 90, 90а, 91, 92а, 92, 94а, 96, 98, 98а, 102, 104
- вул. А. Рудаки – всі будинки
- вул. Китайська – всі будинки
- вул. Латвійська – всі будинки
- вул. Майорівка – всі будинки
- вул. Медової Печери – всі будинки
- вул. Соколина – всі будинки
Повернути електроенергію обіцяють о 16:00 годині.
Юлія Шпак