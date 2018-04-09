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Львівські «Карпати» вдома перемогли кропивницьку «Зірку»

Юлія Шпак

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У Львові на стадіоні «Україна» відбувся заключний матч 26-го туру чемпіонату України з футболу в Прем’єр-лізі. «Карпати» приймали «Зірку» і здобули перемогу з рахунком 2:1. Про це повідомляє офіційний сайт турніру, передає Уніан.

 

На 23-й хвилині гравець господарів Гуцуляк після навісу Вербного ударом головою відправив м’яч у ворота і відкрив рахунок. На 50-й хвилині рахунок став рівним після удару Білонога. На 65-й хвилині вирішальний гол провів Сергій Мякушко.

Після атаки «Карпат» правим флангом Швед покотив м’яч уздовж воріт, і Мякушко відправив м’яч у ворота – 2:1. Поєдинок виявився багатим на вилучення – відразу трьом гравцям були показані червоні картки.

За рахунку 1:1 на 54-й хвилині отримав другу жовту Лобай («Карпат»”), а за 4 хвилини склади зрівнялися після вилучення Ованесяна («Зірка»). Вже за рахунку 2:1 Іван Цюпа отримав друге попередження і залишив «Зірку» удев’ятьох. «Карпати» набрали 26 очок і тепер випереджають «Зірку» на три пункти.

Фото: УНІАН

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