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У Дніпрі поліція відвернула вбивство «злодія в законі» Умки?

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Вчора у Дніпрі, під час підготовки до вбивства, поліцейські затримали кілера, який розшукується країнами Євросоюзу за організацію та замах на умисне вбивство. Про повідомив перший заступник керівника Національної поліції України В’ячеслав Аброськін у своєму Facebook.

 

У затриманого вилучений споряджений пістолет, а також засоби радіозв’язку з гарнітурою.

«Випадково або ні, але в цей же час поряд, в одному із розважальних закладів, «злодій в законі» по кличці «Умка» святкував день народження, де зібралися авторитетні представники злодійського світу та їх друзі…  Це ж потрібно було так трапиться, що завдяки вдалій роботі поліції врятовано життя мабуть якогось «злодія»… в цей святковий вечір для злодіїв», – додав він.

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