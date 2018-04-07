У Дніпрі поліція відвернула вбивство «злодія в законі» Умки?

Вчора у Дніпрі, під час підготовки до вбивства, поліцейські затримали кілера, який розшукується країнами Євросоюзу за організацію та замах на умисне вбивство. Про повідомив перший заступник керівника Національної поліції України В’ячеслав Аброськін у своєму Facebook.

У затриманого вилучений споряджений пістолет, а також засоби радіозв’язку з гарнітурою.

«Випадково або ні, але в цей же час поряд, в одному із розважальних закладів, «злодій в законі» по кличці «Умка» святкував день народження, де зібралися авторитетні представники злодійського світу та їх друзі… Це ж потрібно було так трапиться, що завдяки вдалій роботі поліції врятовано життя мабуть якогось «злодія»… в цей святковий вечір для злодіїв», – додав він.