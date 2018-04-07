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Ryanair зайде в Україну попри неузгодженість з «Борисполем», – Омелян

Омелян Шевчук

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Міністр інфраструктури Володимир Омелян упевнений, що неузгодженість між авіакомпанією Ryanair та аеропортом «Бориспіль» щодо часу прильоту і вильоту рейсів не вплине на плани лоукостера про вихід на український ринок. Про це він заявив у коментарі журналістам у п’ятницю, 6 квітня, передає ЕП із посиланням на Укрінформ.

 

За його словами, авіакомпанія Ryanair точно полетить з України, а пасажири, які вже придбали квитки, зможуть скористатися послугами авіакомпанії.

«Я щиро сподіваюся, що президент або міністр інфраструктури не буде займатися питаннями видачі слотів, але я не маю жодних сумнівів, що Ryanair полетить, і ті, хто планував придбати квитки, скористуються послугами цієї авіакомпанії», – наголосив Омелян.

Він зауважив, що для вирішення таких питань в аеропорту «Бориспіль» працює команда професіоналів.

Нагадаємо, 23 березня був підписаний контракт між Ryanair і аеропортами «Бориспіль» і «Львів». Зараз квитки продаються по 11 напрямках з Києва і за 5 напрямками зі Львова. Початок польотів стартує з «Борисполя» вже із вересня.

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