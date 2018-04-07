Пасхальні богослужіння у катедральних храмах Львова

У неділю, 8 квітня 2018 року, християни східного обряду святкують найбільше і величне свято у церковному році – Великдень, Воскресіння Ісуса Христа. Пасха є найбільшим торжеством християн, бо це свято перемоги добра над злом, життя над смертю, повідомляє духовна велич Львова.

У храмах міста відбуватимуться святкові літургії. Публікуємо розпорядок Пасхальних Богослужінь у катедральних храмах Львова.

Архикатедральний Собор Святого Юра УГКЦ (площа Святого Юра, 5)

7 квітня. Велика Субота (Благовіщення Пресвятої Владичиці нашої Богородиці)

21.30 – Надгробне. Воскресна Утреня. Архиєрейська Божественна Літургія.

8 квітня. Неділя. Воскресіння Христове

08:00 – Архиєрейська Божественна Літургія (пряма трансляція).

11:00 – Божественна Літургія.

16:00 – Воскресна Вечірня.

Покровський кафедральний Собор УПЦ КП (вул. Грушевського, 2)

7 квітня. Велика Субота (Благовіщення Пресвятої Владичиці нашої Богородиці)

22:00 – Читання діянь святих апостолів. Полуношниця.

8 квітня. Неділя. Воскресіння Христове

00:00 – Пасхальна утреня.

01:00 – Божественна Літургія св. Іоана Золотоустого (звершує Високопреосвященний митрополит Димитрій). Освячення пасок.

07:00 – Божественна Літургія св. Іоана Золотоустого. Освячення пасок.

09:00 – Божественна Літургія св. Іоана Золотоустого. Освячення пасок.

18:00 – Велика Вечірня (звершує Високопреосвященний митрополит Димитрій).

Храм Успіння Пресвятої Богородиці УАПЦ (вул. Руська, 7)

8 квітня. Неділя. Воскресіння Христове

00:00 – Святкова Архиєрейська Літургія (Очолить Блаженіший Макарій).

07:00 – Святкова Літургія. Освячення пасок.

09:00 – Святкова Літургія. Освячення пасок.