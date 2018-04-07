Пасхальні богослужіння у катедральних храмах Львова

У неділю, 8 квітня 2018 року, християни східного обряду святкують найбільше і величне свято у церковному році – Великдень, Воскресіння Ісуса Христа. Пасха є найбільшим торжеством християн, бо це свято перемоги добра над злом, життя над смертю, повідомляє духовна велич Львова.
У храмах міста відбуватимуться святкові літургії. Публікуємо розпорядок Пасхальних Богослужінь у катедральних храмах Львова.
Архикатедральний Собор Святого Юра УГКЦ (площа Святого Юра, 5)
7 квітня. Велика Субота (Благовіщення Пресвятої Владичиці нашої Богородиці)
21.30 – Надгробне. Воскресна Утреня. Архиєрейська Божественна Літургія.
8 квітня. Неділя. Воскресіння Христове
08:00 – Архиєрейська Божественна Літургія (пряма трансляція).
11:00 – Божественна Літургія.
16:00 – Воскресна Вечірня.
Покровський кафедральний Собор УПЦ КП (вул. Грушевського, 2)
7 квітня. Велика Субота (Благовіщення Пресвятої Владичиці нашої Богородиці)
22:00 – Читання діянь святих апостолів. Полуношниця.
8 квітня. Неділя. Воскресіння Христове
00:00 – Пасхальна утреня.
01:00 – Божественна Літургія св. Іоана Золотоустого (звершує Високопреосвященний митрополит Димитрій). Освячення пасок.
07:00 – Божественна Літургія св. Іоана Золотоустого. Освячення пасок.
09:00 – Божественна Літургія св. Іоана Золотоустого. Освячення пасок.
18:00 – Велика Вечірня (звершує Високопреосвященний митрополит Димитрій).
Храм Успіння Пресвятої Богородиці УАПЦ (вул. Руська, 7)
8 квітня. Неділя. Воскресіння Христове
00:00 – Святкова Архиєрейська Літургія (Очолить Блаженіший Макарій).
07:00 – Святкова Літургія. Освячення пасок.
09:00 – Святкова Літургія. Освячення пасок.