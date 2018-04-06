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З початку цього року на лептоспіроз захворіло четверо мешканців Львівщини. Як захистити себе від небезпечної інфекції?

Юлія Шпак

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У Львівській області з початку 2018 року зареєстровані 4 випадки захворювань людей на лептоспіроз, з них 2 випадки закінчились летально. Про це повідомляє Львівський обласний лабораторний центр МОЗ.

 

«З епіданамнезу встановлено, що в обох летальних випадках мало місце пізнє звернення хворих за медичною допомогою, на 6-ий день від початку захворювання та важкий перебіг хвороби. В лікувальні заклади хворі поступали вже у важкому стані. Смертельні випадки реєструвалися серед чоловіків віком 39 років, мешканець Городоцького району та 68-ми років, житель Пустомитівського району», – йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що в 2017 року в області були зареєстровані 18 випадків захворювань людей на лептоспіроз, в т.ч. 3 летальні.

Лептоспіроз – гостре інфекційне захворювання людей і тварин, спричиняється збудником лептоспірою, характеризується ураженням печінки, нирок, м”язів і супроводжується хвилеподібною гарячкою.

Лептоспіри зберігають життєздатність у вологому грунті протягом 270 днів, в природних водоймах – 7-30 днів, у харчових продуктах – декілька днів. Пряме сонячне і ультрафіолетове випромінювання діє на них згубно, так само як кислоти і луги та дезинфікуючі засоби.

Джерелом інфекції для людей є хворі і перехворілі сільськогосподарські, домашні, дикі тварини, гризуни, які виділяють лептоспір із сечею і заражають навколишнє середовище. Основними носіями збудника лептоспірозу у природніх вогнищах є щурі, польові миші, землерийки, їжаки. В побутових осередках резервуаром інфекції є щурі, велика рогата худоба, свині, собаки.

Захворювання від людини до людини не передається. Характерна літньо-осіння сезонність захворювання.

Зараження на лептоспіроз відбувається під час купання, пиття води з відкритих водоймищ, риболовлі, сільськогосподарських польових робіт, при вживанні продуктів харчування, забруднених сечею гризунів. В організм людини збудник проникає через пошкоджену шкіру і слизові оболонки порожнини рота, очей, носа, шлунково-кишкового  тракту.

З моменту зараження до початку захворювання проходить від 6 до 20 днів (найчастіше 6-14 днів). Захворювання у більшості випадків починається гостро, підвищується температура тіла до 39-40 С, хворі скаржаться на сильний головний біль, слабість, біль в м”язах, особливо литкових (діагностична ознака).

Розрізняють жовтяничну та безжовтяничну форми. При жовтяничній формі з перших днів хвороби  з`являється жовтяниця шкіри з максимальним розвитком до 4-6-го дня хвороби.

Успіх лікування залежить від раннього звернення хворих за медичною допомогою та ранньої діагностики. Госпіталізація хворих є обов”язкова, тому що можливі важкі ускладнення. Хвороба може ускладнюватися порушеннями з боку нирок і печінки, кровотечею, міокардитом, набряком мозку, пневмонією, порушенням кровообігу. Важкий перебіг хвороби часто закінчується смертю хворих.

А тому не варто ставити самому собі діагноз та займатися самолікуванням,  негайно звертайтеся за медичною допомогою у випадку появи перших симптомів захворювання, так як захворювання може закінчуватися летально.

Щоб не захворіти на лептоспіроз необхідно:

– дотримуватись правил особистої гігієни, мити руки перед вживанням їжі;

– не купатись у забруднених водоймах, які не визначені як рекреаційні місця для відпочинку та купання;

– не пити води з невідомих джерел;

– не допускати забруднення гризунами харчових продуктів та питної води;

– не ловити рибу в заборонених місцях;

– проводити заходи по знищенню щурів та мишовидних гризунів у підвалах, садибах, будинках та ін.

Найбільш ефективним заходом профілактики лептоспірозу є одночасне проведення суцільної весняно-осінньої дератизації в містах та районах області.

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