Які свята українці люблять найбільше: результати опитування

Найпопулярнішими офіційними святами серед українців є Великдень (82%), Різдво Христове (81%) та Новий Рік (79%). Про це йдеться в результатах опитування Київського міжнародного інституту соціології, передає УНІАН.

«Найпопулярнішими офіційними святами українців є: Пасха (Великдень) – 82%; Різдво Христове – 81%; Новий рік – 79%; Міжнародний жіночий день – 45%; Трійця – 35%; День Перемоги – 31%; День Незалежності України – 16%», – йдеться в дослідженні.

Водночас, за результатами опитування, найменш популярними офіційними святами стали День захисника України (11%), День міжнародної солідарності трудящих (9%) і День Конституції (5%).

Також повідомляється, що порівняно з 2017 роком, зменшилася кількість тих, хто вважає улюбленим святом Міжнародний жіночий день (із 49% до 45%) і День Перемоги (із 37% до 31%). При цьому збільшилася кількість тих, хто вважає улюбленим Новий рік (із 76% до 79%) і Трійцю (із 29% до 35%).

Разом з тим, найбільша кількість тих, хто вважає важливими релігійні свята, сконцентрована у Західному регіоні (Різдво – 93%, Великдень – 92%, Трійцю – 62%), найменше – у Центральному (Різдво – 76%, Великдень – 76%, Трійцю – 27%). У Південному, відповідно – 78%, 82%, 28%; у Східному, відповідно – 78%, 77%, 16%.

А Новий рік є найбільш популярним святом у Східному (90%) регіоні, найменш – у Західному регіоні (65%). У Центральному регіоні – 84%, у Південному – 83%.

Також релігійні свята майже однаково люблять та поважають представники всіх вікових категорій, Трійцю дещо більше за інших поважають люди пенсійного віку (42%) і найменше молодь 18-39 років (30%).

Новий рік є більш популярним у категорії 18-39 років (85%).

Київський міжнародний інститут соціології проводив опитування громадської думки з 9 по 18 лютого 2018 року у 110 населених пунктах (PSU) в усіх областях України, окрім Автономної Республіки Крим, за стохастичною вибіркою, репрезентативною для населення України віком від 18 років. Методом інтерв’ю опитано 2043 респондентів. Опитування у Луганській і Донецькій областях проводилося лише на підконтрольній українській владі території.

Статистична похибка вибірки не перевищує: 3.3% для показників близьких до 50%, 2,8% – для показників близьких до 25%, 2,0% – для показників близьких до 10%, 1,4% – для показників близьких до 5%.