У Львові опалення отримують дев’ять бюджетних установ

У Львові офіційно завершено опалювальний сезон 2017-2018 року. Теплопостачальні підприємства припинили подачу опалення до житлових будинків і перейшли на літній режим роботи. Опалення бюджетних установ продовжується на основі листів звернень від керівників закладів. Прро це львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

Станом на 6 квітня опалення отримують 9 бюджетних установ: Оранжерейно-тепличний комплекс ЛНУ ім. І. Франка (вул. Черемшини, 44); ДНЗ № 88 (вул. Некрасова, 37); ДНЗ № 71 (вул. Туркменська, 23); Львівська обласна дитяча спеціалізована лікарня (вул. Дністерська, 27); Львівський обласний ендокринологічний диспансер (вул. Острозького, 1); 3-тя міська клінічна лікарня (пологове відділення) (вул. Рапопорта, 8); Комунальний будинок дитини № 1 (вул. Комаринця, 2а); ДНЗ № 12 (вул. Довбуша, 20); Навчально-виховний комплекс садок-школа «Дзвіночок» (вул. Некрасова, 31).