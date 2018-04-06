Мешканцям Львівщини нагадують, як безпечно відсвяткувати Великдень

Рятувальники нагадують, як безпечно відсвяткувати Великдень. Основні правила безпеки прес-служба ДСНС у Львівській області оприлюднила на своїй сторінці у Facebook.

Рятувальники закликають священнослужителів та парафіян дотримуватись правил пожежної безпеки у релігійних закладах, бути обережними при користуванні відкритим вогнем, по закінченню Богослужіння, вимикати електричні прилади, постійно слідкувати за справністю електричних мереж, забезпечити наявність в храмах достатньої кількості вогнегасників.