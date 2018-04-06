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Мешканцям Львівщини нагадують, як безпечно відсвяткувати Великдень

Юлія Шпак

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Рятувальники нагадують, як безпечно відсвяткувати Великдень. Основні правила безпеки прес-служба ДСНС у Львівській області оприлюднила на своїй сторінці у Facebook.

 

Рятувальники закликають священнослужителів та парафіян дотримуватись правил пожежної безпеки у релігійних закладах, бути обережними при користуванні відкритим вогнем, по закінченню Богослужіння, вимикати електричні прилади, постійно слідкувати за справністю електричних мереж, забезпечити наявність в храмах достатньої кількості вогнегасників.

  • Також під час освячення паски необхідно подбати про те, щоб запалена свічка не торкалась поліетилену або кошика.
  • Напередодні та під час Великодніх свят багато вірян відвідуватимуть кладовища. Нагадуємо, що краще принести на могилу свiжi квiти, а штучної атрибутики з пластику краще уникати. Адже саме штучнi квiти та вiнки часто стають причинами пожеж на кладовищах, бо моментально спалахують вiд запаленої свiчки.
  • При виборі свічок слід обирати якісні свічки, краще із скляним корпусом. Ковпачки повинні бути металеві, бо вони не плавляться.
  • На Великдень обережно поводьтеся з вогнем у домівках та церквах. Не залишайте запалені свічки без нагляду, ставте їх у підсвічники або на неспалиму основу та подалі від меблів, штор й інших горючих предметів.
  • Захоплюючись своїми справами, не забувайте контролювати дітей, які з приходом весни стали проводити багато часу на вулиці. Без належного нагляду дорослих вони можуть вигадати небезпечні ігри з вогнем, біля водойм тощо.

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