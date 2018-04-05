Який автомобіль продається в Україні найкраще

У першому кварталі 2018 року в Україні було реалізовано 19,3 тисячі нових легкових автомобілів, лідером ринку став Volkswagen Golf. Про це повідомляє асоціація Укравтопром.

Автомобіль Volkswagen Golf обрали 1160 українців.

Другим за популярністю став також представник концерну Volkswagen AG, автомобіль Audi A3, реалізація якого за три місяці досягла 745 одиниць.

Третя і четверта позиції за автомобілями японської автомобілебудівної корпорації Toyota – кросовером Toyota RAV4 (744 авто) і седаном Toyota Camry (662 авто).

Замикає лідерську п’ятірку Renault Duster. Цей компактний кросовер розійшовся тиражем 660 шт.

У топ-10 першого кварталу також потрапили наступні моделі: Nissan Qashqai – 494 шт.; Ravon R2 – 484 шт.; Hyundai Tucson – 477 шт.; Nissan X-Trail – 460 шт.; Skoda Octavia – 443 шт.

Нагадаємо, у березні 2018 року українці придбали 6,8 тисячі нових легкових авто, що на 6,5% менше відносно попереднього року.

ЕП