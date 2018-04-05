Верховна Рада прийняла закон «Про національну безпеку»

Верховна Рада України прийняла законопроект президента Петра Порошенка «Про національну безпеку». За прийняття за основу законопроекту N8068 у четвер, 5 квітня, проголосували 265 депутатів при мінімально необхідних 226.Проектом закону пропонується розмежувати посади начальника Генерального штабу і Головнокомандувача Збройних сил. Про це пише Deutshe Welle.

Таким чином начальник Генштабу буде підпорядковуватися Головнокомандувачу. Також Головнокомандувачу підпорядковується командувач об’єднаних сил. Крім того, відповідно до ухваленого документа, міністр оборони призначається на посаду парламентом за поданням президента з числа цивільних осіб. Перший заступник і заступники міністра також призначаються на посади з числа цивільних осіб, зазначає агентство «Українські новини».

У законопроекті також пропонують закріпити, що обсяг видатків на фінансування сектора безпеки та оборони України має становити щонайменше 5% запланованого ВВП, з яких не менше ніж 3% – на фінансування сил оборони, передає агентство «Інтерфакс-Україна».

Зокрема, документ передбачає, що фундаментальними національними інтересами є інтеграція України в європейський політичний, економічний, правовий простір, сферу безпеки, набуття членства в ЄС та НАТО.

Водночас секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов, під час представлення законопроекту із трибуни парламенту, зазначив, що документ опрацювали у взаємодії з експертами НАТО, ЄС і США, а його ухвалення має стати значним кроком на шляху впровадження стандартів Північноатлантичного альянсу в Україні.

«Загалом законопроект реалізує ідеї, закладені в документах стратегічного планування, ухвалених у 2015-2016 роках, зокрема в стратегічному оборонному бюлетені», – сказав Туричнов.

Згідно з положенням, озвученим Турчиновим, уже в редакції першого читання в законопроекті врахували, що Верховна Рада здійснюватиме контроль за Службою безпеки України. Крім того, секретар РНБО додав, що документ закріплює чіткий розподіл повноважень і компетенцій органів секторів безпеки та оборони, що має підвищити ефективність координації їхньої діяльності, знизити корупційні ризики, обмежити невиправдане дублювання функцій у сфері безпеки. Він також наголосив, що законопроект є рамковим, він встановлює лише загальні обриси системи гарантування національної безпеки.

Після голосування Петро Порошенко подякував парламентаріям за підтримку його проекту закону.

«Цей законопроект відкриває шлях до ефективнішої взаємодії з НАТО», – написав він на своїй сторінці в соцмережі Facebook.